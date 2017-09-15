Монтелла: «Поражение от „Лацио“ пошло „Милану“ на пользу»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал победу над «Аустрией» (5:1) в матче групповой стадии Лиги Европы, отдельно отметив нападающего Андре Силву, на счету которого хет-трик в этой встрече:

«Команда продемонстрировал скоростную игру и обеспечила результат к перерыву. В начале второго тайма мы немного потеряли концентрацию, нам нужно будет над этим поработать, но в целом мы довольны этой победой.

Силва голоден до голов, и он их забивает. Сегодня он максимально использовал свои способности. Он показал намного более качественную игру по сравнению с другими матчами. Это должно повысить его уверенность в себе. Ему это необходимо.

Думаю, поражение от „Лацио“ (1:4) принесло нам пользу. В предыдущих матчах мы не доводили дело до конца и оставляли соперникам шансы. Сегодня мы исправились. Важно сохранять концентрацию на протяжении всей игры».

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