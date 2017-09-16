Вальверде: «Дембеле нужно дать время. Надеемся на его дальнейший прогресс»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал об адаптации в команде нападающего Усмана Дембеле:

«Дембеле прибавляет на каждой тренировке. Посмотрим, что он покажет в официальных матчах. Мы надеемся на дальнейший прогресс Дембеле. Журналисты постоянно спрашивают меня про Усмана, но мы должны дать ему время.

Я не видел, как Дембеле тренировался со своей прошлой командой, но „Барселона“ играет в другой футбол. Поэтому сейчас Дембеле адаптируется к новой тактике и новой команде».

Напомним, французский форвард дебютировал за сине-гранатовых в матче 3-го тура Примеры против «Эспаньола» (5:0) и отметился голевой передачей.

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