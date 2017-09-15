Анчелотти может покинуть «Баварию» следующим летом

Всё больше слухов появляется о том, что главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти покинет клуб летом 2018 года, если мюнхенцы не смогут добиться успеха в Лиге чемпионов. «Бавария» успешно стартовала в турнире, разгромив «Андерлехт», однако, по информации немецких СМИ, этот результат не придал руководству спокойствия.

В случае увольнения Анчелотти захочет вернуться в АПЛ, где может сменить Арсена Венгера у руля «Арсенала» или Юргена Клоппа в «Ливерпуле». Также есть вариант со сборной Италии, хотя сам Анчелотти хотел бы поработать со «Скуадра Адзуррой» позже.

Контракт специалиста с «Баварией» рассчитан до лета 2019 года.

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