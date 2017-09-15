Анчелотти может покинуть «Баварию» следующим летом

Всё больше слухов появляется о том, что главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти покинет клуб летом 2018 года, если мюнхенцы не смогут добиться успеха в Лиге чемпионов. «Бавария» успешно стартовала в турнире, разгромив «Андерлехт», однако, по информации немецких СМИ, этот результат не придал руководству спокойствия.
В случае увольнения Анчелотти захочет вернуться в АПЛ, где может сменить Арсена Венгера у руля «Арсенала» или Юргена Клоппа в «Ливерпуле». Также есть вариант со сборной Италии, хотя сам Анчелотти хотел бы поработать со «Скуадра Адзуррой» позже.
Контракт специалиста с «Баварией» рассчитан до лета 2019 года.
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и нужно его хватать и не тупить
и нужно его хватать и не тупить
Тут хоть собери Гвардиола, Анчелотти, Моуринью вместе тренировать Баварию, все равно ничего не поменяется. Роббен и Рибери уже не те, Мюллер мертвый, Левандовски один ничего не может, новые игроки курам на смех, особенно этот реаловский мальчик Хамес, он же 3 года играл в реале, его уже не вылечить, боатенг вообще забил на футбол.
Короче надо делать серьёзные реформы, а руководство Баварии как трусливые девчата испугались дать чуть больше денег чтобы купить Санчеса.
Тут хоть собери Гвардиола, Анчелотти, Моуринью вместе тренировать Баварию, все равно ничего не поменяется. Роббен и Рибери уже не те, Мюллер мертвый, Левандовски один ничего не может, новые игроки курам на смех, особенно этот реаловский мальчик Хамес, он же 3 года играл в реале, его уже не вылечить, боатенг вообще забил на футбол.
Короче надо делать серьёзные реформы, а руководство Баварии как трусливые девчата испугались дать чуть больше денег чтобы купить Санчеса.
Вот Пеп ушел,что Бавария сильнее стала,наоборот.
Вот Пеп ушел,что Бавария сильнее стала,наоборот.
Понятно давно Бавария Ждет титула в ЛЧ, но а заслужила она его или нет? тем более немцы последнее время в плейофф спотыкаются об сильнейшие команды Испании Барса или Реал. Вообщем проигрывают сильнейшим клубам европы. Если менять тренера, то и пол состава клуба. Делать чистку. потому что именно игроки не справляются.
Да и в обще в бундесе нету конкуренции на данный момент, когда была Боруссия Клоппа Бавария деражала себя в тонусе постоянно от туда отличные игры в ЛЧ при этом кого в финале 13 года победили как раз команду Клоппа.
Понятно давно Бавария Ждет титула в ЛЧ, но а заслужила она его или нет? тем более немцы последнее время в плейофф спотыкаются об сильнейшие команды Испании Барса или Реал. Вообщем проигрывают сильнейшим клубам европы. Если менять тренера, то и пол состава клуба. Делать чистку. потому что именно игроки не справляются.
Да и в обще в бундесе нету конкуренции на данный момент, когда была Боруссия Клоппа Бавария деражала себя в тонусе постоянно от туда отличные игры в ЛЧ при этом кого в финале 13 года победили как раз команду Клоппа.