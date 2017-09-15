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Анчелотти может покинуть «Баварию» следующим летом

сегодня, 16:28

Всё больше слухов появляется о том, что главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти покинет клуб летом 2018 года, если мюнхенцы не смогут добиться успеха в Лиге чемпионов. «Бавария» успешно стартовала в турнире, разгромив «Андерлехт», однако, по информации немецких СМИ, этот результат не придал руководству спокойствия.

В случае увольнения Анчелотти захочет вернуться в АПЛ, где может сменить Арсена Венгера у руля «Арсенала» или Юргена Клоппа в «Ливерпуле». Также есть вариант со сборной Италии, хотя сам Анчелотти хотел бы поработать со «Скуадра Адзуррой» позже.

Контракт специалиста с «Баварией» рассчитан до лета 2019 года.

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Все комментарии
Он-моя жизнь
сегодня в 20:28
жаль, что не в январе.
AlexanderP622 ответил League1
сегодня в 20:14
League1:
Не гранда Италии барса разгромила, а Ювентус не в основном составе. Если в команде нет одного основного игрока, то она уже буксует, а если нет пятерых, то это уже другая команда.
Помню Барса без основных дома ПСЖ чуть не проиграла в 2013 году. Верно говоришь. Но уход Бонуччи сильно не повлиял на игру Ювентуса.
AlexanderP622 ответил League1
сегодня в 19:59
League1:
Если бы Анчелотти пришел сразу после Хайнкеса, было бы всё круто. Но гвардиола со своей допотопной тикой-такой всё испоганил основательно. Сейчас надо ещё пару лет, чтобы всё наладить.
Кто его приглашал? Руководства Баварии? Беккенбауэр? Вот руководство Баварии всё испоганило.
League1 ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 19:45
ALBA BARCELONA 21:
Барса с тики таки опять разгромил гранда Италии.
Не гранда Италии барса разгромила, а Ювентус не в основном составе. Если в команде нет одного основного игрока, то она уже буксует, а если нет пятерых, то это уже другая команда.
Monolo ответил Bavaria_M
сегодня в 19:29
Bavaria_M:
ну если уйдет то как раз Юрген будет летом свободен) и нужно его хватать и не тупить
В честь чего клопповик будет свободен?
Monolo
сегодня в 19:28
Еще год назад говорила что итальянец физрук и ничего толкового Баварии не даст. Болельщики Баварии не верили и что в итоге? Слабейшая команда со времен последнего сезона ЛВГ.
ALBA BARCELONA 21 ответил League1
сегодня в 19:16
League1:
Если бы Анчелотти пришел сразу после Хайнкеса, было бы всё круто. Но гвардиола со своей допотопной тикой-такой всё испоганил основательно. Сейчас надо ещё пару лет, чтобы всё наладить.
Барса с тики таки опять разгромил гранда Италии.
Bavaria_M
сегодня в 18:56
ну если уйдет то как раз Юрген будет летом свободен)
и нужно его хватать и не тупить
Василий 50
сегодня в 18:44
Нечего ему делать в АПЛ. Получится то же, что и в Германии.
BAVARIА-BEST
сегодня в 18:42
Дело уже не тренере, сейчас или ты выделяешь 200-300 млн на трансферы или у тебя хорошие игроки из академии. У Баварии ни то ни другое...
Тут хоть собери Гвардиола, Анчелотти, Моуринью вместе тренировать Баварию, все равно ничего не поменяется. Роббен и Рибери уже не те, Мюллер мертвый, Левандовски один ничего не может, новые игроки курам на смех, особенно этот реаловский мальчик Хамес, он же 3 года играл в реале, его уже не вылечить, боатенг вообще забил на футбол.
Короче надо делать серьёзные реформы, а руководство Баварии как трусливые девчата испугались дать чуть больше денег чтобы купить Санчеса.
League1 ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 18:35
ALBA BARCELONA 21:
Как тут написали,во всем виноват Гвардиола. Вот Пеп ушел,что Бавария сильнее стала,наоборот.
Если бы Анчелотти пришел сразу после Хайнкеса, было бы всё круто. Но гвардиола со своей допотопной тикой-такой всё испоганил основательно. Сейчас надо ещё пару лет, чтобы всё наладить.
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 18:25
Как тут написали,во всем виноват Гвардиола.
Вот Пеп ушел,что Бавария сильнее стала,наоборот.
Марк Аврелий ответил DXTK
сегодня в 18:01
DXTK:
Что Бавария вообще выпендривается? уже второго отличного тренера превращают в к0Сла отпущения. Уберете Анчи и возьмете Клопп? такой обмен с Ливерпулем,? А лучше Нагельсманна, который вчера проиграл 1-2 Браге в ЛЕ? А может фото-модель Тухеля? Понятно давно Бавария Ждет титула в ЛЧ, но а заслужила она его или нет? тем более немцы последнее время в плейофф спотыкаются об сильнейшие команды Испании Барса или Реал. Вообщем проигрывают сильнейшим клубам европы. Если менять тренера, то и пол состава клуба. Делать чистку. потому что именно игроки не справляются. Да и в обще в бундесе нету конкуренции на данный момент, когда была Боруссия Клоппа Бавария деражала себя в тонусе постоянно от туда отличные игры в ЛЧ при этом кого в финале 13 года победили как раз команду Клоппа.
В сезоне 2012-2013 конкуренция в Германии была только до НГ, а уже в феврале 2013 года отрыв Баварии от Боруссии был 18 очков.
Сула
сегодня в 17:59
следующий претендент в зенитос апосля манчени, на получение не устойки за разрыв контракта.
Фата лист
сегодня в 17:54
Спад Баварии начался с продажи Крооса!
ermak6848
сегодня в 17:40
ротация кадров в фк Бавария
Санчо Панса
сегодня в 17:25
Короче, будущее папы Карло весьма туманно! Бог его знает, где он в итоге окажется...Но пока не стоит этому придавать большое внимание) Он все еще является частью Баварии!
магистрат Калавий
сегодня в 17:25
Шарманщик Карло.
Гражданиннн
сегодня в 17:21
Добро пожаловать в старой добрый Милан.
самуил кац
сегодня в 17:05
В таком случае может уходить уже сейчас. Максимум для Баварии - полуфинал ЛЧ, при всем к ней уважении!
Владимир Ушаков
сегодня в 17:03
Не светит Баварии ЛЧ, против испанских команд ничего сделать не могут, и в ближайшее время или даже в этом сезоне английские клубы будут шорох наводить
Bayern Best
сегодня в 17:03
В Арсенал? Там есть тренер на 100 лет.
witynchik ответил eleven LC
сегодня в 17:01
eleven LC:
И для Реала! Но скорее всего лч с Баварией ему не взять!
Будем посмотреть )))
eleven LC ответил witynchik
сегодня в 17:00
И для Реала! Но скорее всего лч с Баварией ему не взять!
Owl Fake
сегодня в 16:55
Вроде логично. ЛЧ не возьмёт, так зачем его дольше держать? Тем более тут Наггельсман голос подал.
witynchik
сегодня в 16:54
Очень классный тренер,спасибо за все,что он сделал для Милана!!!
DXTK
сегодня в 16:54
Что Бавария вообще выпендривается? уже второго отличного тренера превращают в к0Сла отпущения. Уберете Анчи и возьмете Клопп? такой обмен с Ливерпулем,? А лучше Нагельсманна, который вчера проиграл 1-2 Браге в ЛЕ? А может фото-модель Тухеля?

Понятно давно Бавария Ждет титула в ЛЧ, но а заслужила она его или нет? тем более немцы последнее время в плейофф спотыкаются об сильнейшие команды Испании Барса или Реал. Вообщем проигрывают сильнейшим клубам европы. Если менять тренера, то и пол состава клуба. Делать чистку. потому что именно игроки не справляются.

Да и в обще в бундесе нету конкуренции на данный момент, когда была Боруссия Клоппа Бавария деражала себя в тонусе постоянно от туда отличные игры в ЛЧ при этом кого в финале 13 года победили как раз команду Клоппа.
3ton
сегодня в 16:42
Во всем виноват Гвардиола 😃
Воин666
сегодня в 16:41
В Баварии теперь каждый тренер будет виновен, а игроки будут высказываться, после увольнения тренера, какие эти тренеры были плохие.
RUSTY8
сегодня в 16:33
апять козни Пепа))
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