Гасперини: «Это был фантастический вечер для „Аталанты“»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал разгромную победу над «Эвертоном» в матче группового раунда Лиги Европы (3:0):

«Это был замечательный, фантастический вечер, и что сделало нас ещё счастливее – это возможность увидеть людей из Бергамо, радующихся этой победе (Прим. - матч проходил на стадионе „Сассуоло“ в городе Реджо-нель-Эмилия).

Я должен похвалить своих ребят за такое отношение к матчу, ведь мы играли качественно и уверенно. Я боялся, что „Эвертон“ превзойдёт нас в физическом аспекте, но сегодня всё прошло хорошо».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте