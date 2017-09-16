Джексон: «Слуцкий был необычайно шокирован тем, как безжалостен Чемпионшип»

В среду «Халл Сити» Леонида Слуцкого потерпел очередное поражение, уступив «Фулхэму», и опустился на 16-ю позицию в турнирной таблице Чемпионшипа. Взглядом из Англии на положение «тигров» поделился спортивный обозреватель Уилл Джексон:

«Все проблемы сводятся к неоднозначной летней деятельности клуба. Да, „Халл“ назначил Слуцкого еще в июне, но только на финише трансферного окна „тигры“ начали проявлять активность и подписали контракты с несколькими новичками. „Халл“ расстался с аномальным числом игроков – в том числе с ключевыми футболистами прошлого сезона, такими как Магуайр и Робертсон. Их нельзя заменить по щелчку – требуется время.

Как владелец, так и сам Слуцкий все время говорят о том, что цель – Премьер-Лига. Но у „Халла“ есть задолженность перед семьей Алламов, и таким образом „тигры“ пытаются ее погасить. Поэтому клуб не может позволить себе вкладывать в новичков столько, сколько „Мидлсбро“ и „Вулверхэмптон“.

Вне всяких сомнений, Леонид очень популярен в городе. Слуцкий очаровал болельщиков своим открытым и добродушным характером. Но пока рано говорить о том, тот ли этот тренер. Времени с назначения прошло мало, а новичков – много. Пока у меня сложилось только одно впечатление о нем: на мой взгляд, Слуцкий был необычайно шокирован тем, как труден и безжалостен Чемпионшип.

Выход в Премьер-Лигу в этом розыгрыше не так важен. Главное, чтобы Слуцкий смог успокоить и без того раскачанную лодку „Халла“. Очевидно, что сейчас команда очень молода, и если эти футболисты станут прогрессировать, то мощным будет и „Халл“. Хочется, чтобы команда снова считалась сильной».

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