Эмери: «Неймар и Кавани — умные игроки, которые нуждаются друг в друге»

Наставник «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери уверен, что нападающие Эдинсон Кавани и Неймар прекрасно дополняют друг друга:

«Переходя к нам, Неймар понимал, что мы здесь все вместе хотим добиться чего-то значительного. Его способности и сильные качества могут помочь нам решить свои задачи. Неймар же может параллельно решать и свои, хотя и понимает, что здесь играет множество хороших футболистов. И он заслуживает быть с нами.

Я общался с Неймаром по поводу его роли в команде. Я также говорил с Кавани. Важнее всего, что в течение матча они помогают друг другу, работают вместе, обсуждают пробитие пенальти и штрафных. Считаю, что они умные игроки, которые нуждаются друг в друге. Если первый пенальти исполнит Кавани, то следующий пробьет Неймар».

Напомним, что бразилец номинирован на звание лучшего игрока первого тура в Лиге чемпионов.

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