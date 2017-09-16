Цорк: «Гол Ярмоленко „Тоттенхэму“? Мы знали, что он умеет забивать такие мячи»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк оценил выступление украинского хавбека Андрея Ярмоленко в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (1:3):

«Гол Ярмоленко? Мы знали, что он способен такое исполнить.

Хорошим футболистам редко нужно много времени для адаптации в новой команде, но Андрею пока ещё нужно привыкать к нашему игровому ритму. Он знает, чего мы от него ожидаем. Первый тайм против „Тоттенхэма“ он провёл превосходно».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте