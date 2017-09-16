Пеккья: «„Верона“ в матче с „Ромой“ рассчитывает на ветеранов»

Рулевой «Вероны» Фабио Пеккья рассказал представителям прессы о своих козырях в преддверии матча 4-го тура Серии А с «Ромой»:

«К поединку с „Ромой“ мы подходим с большей решительностью и с совсем другим настроем, чем мы видели во время встречи с „Фиорентиной“. „Рома“ — команда чемпионов, которая не сильно изменилась в межсезонье. Я ожидаю полной самоотдачи от своих игроков, а особенно от ветеранов. Они должны показать больше, чем обычно, чтобы помочь молодым футболистам окрепнуть.

Руководство и тренерский штаб находятся в постоянном контакте, и это помогает нам справляться с тяжелыми ситуациями. Сейчас люди думают, что в „Вероне“ неправильно всё, включая тренера, но как раз в этот момент нам нужно быть едиными, как никогда».

Отметим, что в Риме из-за непогоды объявлен оранжевый уровень опасности, однако матч должен состояться по расписанию.

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