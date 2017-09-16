«Зенит-2» расписал мировую с «Луч-Энергией»

В поединке 14-го тура ФНЛ «Луч-Энергии» не удалось удержать победу над второй командой «Зенита».
Владивосток, стадион «Динамо»
«Луч-Энергия» – «Зенит-2» – 1:1 (1:0)
Голы: Гордиенко 15 — Зуев 81.
«Луч-Энергия»: Котляров, Соблиров, Марущак, Больевич, Насадюк, Килин (Тихий 62), Фомин, Гелоян (Носов 81), Мязин, Гордиенко (Машнев 76), Бажев (Макарчук 86).
Главный тренер: Жолт Хорняк.
«Зенит-2»: Бабурин, Зуев, Круговой, Рукас, Сиротов (Некрасов 69), Мусаев, Горулев, Андреев, Камышев, Панюков, Еловских (Прудников 73).
Главный тренер: Анатолий Давыдов.
Предупреждения: Килин 61.
Судья: Дмитрий Недвижай.
Напомним, в минувшем туре питерцы разыграли результативную ничью с «Кубанью», а «Луч-Энергия» разгромно уступила «Енисею».
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