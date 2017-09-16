Селюк: «Уверен, Промесу легче забить „Севилье“ и „Ливерпулю“, чем „Марибору“»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился впечатлениями от игры «Спартака» и, в частности, хавбека красно-белых Квинси Промеса в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1):

«Считаю, тренер соперника хорошо подготовился к „Спартаку“, выстроил правильную тактику. Против Промеса словенцы действовали грамотно, плотно. Если заметили, красно-белые очень натужно играют с командами, которые действуют от обороны. К сожалению, москвичи не умеют вскрывать насыщенную защиту. Это показала и их стартовая встреча в Лиге чемпионов.

Уверен, Промесу легче забить „Севилье“ и „Ливерпулю“, чем „Марибору“. Англичане и испанцы дадут ему пространство и возможность проявить свои лучшие качества. А как Квинси может убежать в матче со словенцами? Куда разгоняться, если все соперники стоят на своей половине поля? Поэтому голландец и потерялся.

Кроме того, многое зависит от того, с кем ты выходишь на поле. На мой взгляд, некоторые футболисты не соответствуют уровню „Спартака“. Поэтому Промесу порой сложно обыграться с партнёрами».

Селюк также выразил мнение, что Промес смог бы заиграть в «Ливерпуле».

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