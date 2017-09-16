Селюк: «Уверен, Промесу легче забить „Севилье“ и „Ливерпулю“, чем „Марибору“»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился впечатлениями от игры «Спартака» и, в частности, хавбека красно-белых Квинси Промеса в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1):
«Считаю, тренер соперника хорошо подготовился к „Спартаку“, выстроил правильную тактику. Против Промеса словенцы действовали грамотно, плотно. Если заметили, красно-белые очень натужно играют с командами, которые действуют от обороны. К сожалению, москвичи не умеют вскрывать насыщенную защиту. Это показала и их стартовая встреча в Лиге чемпионов.
Уверен, Промесу легче забить „Севилье“ и „Ливерпулю“, чем „Марибору“. Англичане и испанцы дадут ему пространство и возможность проявить свои лучшие качества. А как Квинси может убежать в матче со словенцами? Куда разгоняться, если все соперники стоят на своей половине поля? Поэтому голландец и потерялся.
Кроме того, многое зависит от того, с кем ты выходишь на поле. На мой взгляд, некоторые футболисты не соответствуют уровню „Спартака“. Поэтому Промесу порой сложно обыграться с партнёрами».
Селюк также выразил мнение, что Промес смог бы заиграть в «Ливерпуле».
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...но ещё легче им бы забил Траоре...
...но ещё легче им бы забил Траоре...
то уж в ливере не глупее наверно....
селюк -торгаш ты а не тренер...
то уж в ливере не глупее наверно....
селюк -торгаш ты а не тренер...
испанцы дадут ему
пространство и
возможность проявить свои
лучшие качества."(с) Т.е. Селюк уже обо всём договорился с англичанами и испанцами? А там у них дураки что ли в тренерских штабах? Поглядим....
испанцы дадут ему
пространство и
возможность проявить свои
лучшие качества."(с) Т.е. Селюк уже обо всём договорился с англичанами и испанцами? А там у них дураки что ли в тренерских штабах? Поглядим....