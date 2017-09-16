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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 5 тур
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17:00 сегодня Уотфорд -:- Манчестер Сити
19:30 сегодня Тоттенхэм -:- Суонси Сити
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 8 тур
17:00 сегодня Халл Сити -:- Сандерленд
Германия. Бундеслига 2017/2018, 4 тур
16:30 сегодня Бавария -:- Майнц
16:30 сегодня Вердер -:- Шальке-04
Испания. Примера 2017/2018, 4 тур
17:15 сегодня Хетафе -:- Барселона
21:45 сегодня Атлетико М -:- Малага
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16:00 сегодня Кротоне -:- Интер
21:45 сегодня Рома -:- Верона
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16:30 сегодня ЦСКА -:- Ростов
19:00 сегодня Анжи -:- Краснодар
Россия. ФНЛ 2017/2018, 14 тур
11:00 сегодня Луч-Энергия -:- Зенит-2
14:00 сегодня Томь -:- Спартак-2
18:00 сегодня Крылья Советов -:- Балтика
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Селюк: «Уверен, Промесу легче забить „Севилье“ и „Ливерпулю“, чем „Марибору“»

сегодня, 06:37
МариборМарибор1 : 1СпартакСпартакМатч завершен

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился впечатлениями от игры «Спартака» и, в частности, хавбека красно-белых Квинси Промеса в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1):

«Считаю, тренер соперника хорошо подготовился к „Спартаку“, выстроил правильную тактику. Против Промеса словенцы действовали грамотно, плотно. Если заметили, красно-белые очень натужно играют с командами, которые действуют от обороны. К сожалению, москвичи не умеют вскрывать насыщенную защиту. Это показала и их стартовая встреча в Лиге чемпионов.

Уверен, Промесу легче забить „Севилье“ и „Ливерпулю“, чем „Марибору“. Англичане и испанцы дадут ему пространство и возможность проявить свои лучшие качества. А как Квинси может убежать в матче со словенцами? Куда разгоняться, если все соперники стоят на своей половине поля? Поэтому голландец и потерялся.

Кроме того, многое зависит от того, с кем ты выходишь на поле. На мой взгляд, некоторые футболисты не соответствуют уровню „Спартака“. Поэтому Промесу порой сложно обыграться с партнёрами».

Селюк также выразил мнение, что Промес смог бы заиграть в «Ливерпуле».

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Все комментарии
vashinin
сегодня в 10:09
Пусть так и будет к нашей всеобщей радости!
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:02
Промесу легче забить Севилье и Ливерпулю...
...но ещё легче им бы забил Траоре...
extensm
сегодня в 09:59
Удачи Антохе! Всем недоброжелателям назло!
Faustello ответил TihonAlt
сегодня в 09:59
TihonAlt:
согласен.
Хрю
starche
сегодня в 09:50
Отмазка не принимается.
drug01
сегодня в 09:49
Верно сказал разогнать весь состав Спартака и докупить игроков ....для звезды Промеса?
Areal
сегодня в 09:43
Ага, матч с Зенитом, это показатель игры Промеса. Зенит весь матч сидел в обороне. И Промес забил (с пенальти). Марибор это не СКА Хабаровск. А Ливерпуль посильнее Зенита будет. Промес игрок настроения если пошла игра забьет, ну а если не пошла - хоть с метра не попадает. И не обязательно его плотно прикрывать.
makkie
сегодня в 09:43
И почему снова от экспертов отбоя нет? Устроили флэш-моб против Промеса.
strehov
сегодня в 09:37
Это да.
sir-5
сегодня в 09:37
А уж что Федя сделал бы с "Барселоной" и особенно "Ювентусом"-страшно себе представить!!!
Svtur
сегодня в 09:31
Увидим как оно будет, но то, что Промес игрок классный и сыграет достойно - факт!
TihonAlt
сегодня в 09:25
согласен.
BP
сегодня в 09:02
Соглашусь безоговорочно.
Eddyson
сегодня в 08:56
Утро Промеса на соккере продолжается. Пока самые адекватные суждения были от Селюка, как это не странно.
масквабад-шемали
сегодня в 08:38
Если уж тренер Марибора смог объяснить своим как закрыть промяса
то уж в ливере не глупее наверно....
селюк -торгаш ты а не тренер...
ВОДИТЕЛЬ АФТОБУСА
сегодня в 08:20
ВЕРОЯТНО СЕЛЮК ПРАВ.
самуил кац
сегодня в 08:16
" На мой взгяд, некоторые футболисты ....бла-бла-бла! Поэтому свиньям нужно срочно купить Ласину Траоре, футболиста экстра-класса, с которым можно и обыграться, и выпить, и в баньку сходить ( без девок !)" .
cska1234 ответил Samael
сегодня в 07:41
Samael:
Ахах, у Ливера любой основной деф дороже(сильнее) всей защиты Марибора вместе взятой.
Неее, дороже здесь не синоним сильнее. У Спартачей один Промес стоил как весь старт Марибора, и что ?
Locomotive Breath
сегодня в 07:38
." Англичане и
испанцы дадут ему
пространство и
возможность проявить свои
лучшие качества."(с) Т.е. Селюк уже обо всём договорился с англичанами и испанцами? А там у них дураки что ли в тренерских штабах? Поглядим....
viking88 ответил Samael
сегодня в 07:34
Samael:
Ахах, у Ливера любой основной деф дороже(сильнее) всей защиты Марибора вместе взятой.
    Алексей Буренин
    сегодня в 07:21
    не факт но посмотрим
    Samael
    сегодня в 07:12
    Ахах, у Ливера любой основной деф дороже(сильнее) всей защиты Марибора вместе взятой.
    Морозовский
    сегодня в 07:03
    А, уж, на "Реале" в полуфинале Промес оторвётся по полной !
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 06:51
    Согласен на все 100% с Селюком, хоть он и агент).
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