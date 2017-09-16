Тошич: «Переезд в Англию пошел бы Головину на пользу»

Бывший хавбек ЦСКА Зоран Тошич, перебравшийся в «Партизан», оценил возможности и потенциал полузащитника «армейцев» Александра Головина:

«Голова уже год-полтора играет на одном высоком уровне. Он по-настоящему является лидером команды, и многое в атаке зависит именно от него. Как только он появился в команде, я сразу сказал, что это большой талант. Верю, что его ждет большая карьера не только в ЦСКА, но и Европе. Англия? Думаю, он бы смог заиграть в Премьер-Лиге. Он каждый день в чем-то добавляет, его скорость позволила бы легко адаптироваться в этом чемпионате. И вообще я уверен, что переезд в Англию пошел бы Саше на пользу, рядом со звездами он мог бы стать еще более сильным футболистом.

Что происходит с Оланаре? Он старается, но ему непросто. Сначала тяжелая травма, потом пришел новый тренер со своей тактикой. К тому же у ЦСКА есть нападающие, которые забивают. Поэтому не вижу повода его критиковать – он старается, делает свою работу. В ЦСКА не может попасть малоталантливый игрок, поэтому не сомневайтесь, он еще покажет свой класс».

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