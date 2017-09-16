Тошич: «Переезд в Англию пошел бы Головину на пользу»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия A
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 5 тур
17:00 сегодня Ливерпуль -:- Бернли
17:00 сегодня Уотфорд -:- Манчестер Сити
19:30 сегодня Тоттенхэм -:- Суонси Сити
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 8 тур
17:00 сегодня Халл Сити -:- Сандерленд
Германия. Бундеслига 2017/2018, 4 тур
16:30 сегодня Бавария -:- Майнц
16:30 сегодня Вердер -:- Шальке-04
Испания. Примера 2017/2018, 4 тур
17:15 сегодня Хетафе -:- Барселона
21:45 сегодня Атлетико М -:- Малага
Италия. Серия А 2017/2018, 4 тур
16:00 сегодня Кротоне -:- Интер
21:45 сегодня Рома -:- Верона
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
16:30 сегодня ЦСКА -:- Ростов
19:00 сегодня Анжи -:- Краснодар
Россия. ФНЛ 2017/2018, 14 тур
11:00 сегодня Луч-Энергия -:- Зенит-2
14:00 сегодня Томь -:- Спартак-2
18:00 сегодня Крылья Советов -:- Балтика
18:00 сегодня Кубань -:- Факел
Франция. Лига 1 2017/2018, 6 тур
18:00 сегодня Монако -:- Страсбур
  • Главные новости
  • Все новости
04:37
Канчельскис: «Промес – средний игрок, при прессинге сразу проявляется его „ни-че-го“»80
21:22
Гол Беляева принёс «Арсеналу» победу над «Динамо»73
19:50
Бабаев: «Смолов был готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в ЦСКА»89
19:03
Бабаев: «Допускаю, что переход Головина может случиться уже летом»64
18:00
Будеску - игрок недели в Лиге Европы, Кокорин - 2-й32
10:03
Джексон: «Слуцкий был необычайно шокирован тем, как безжалостен Чемпионшип»1
09:29
Сборная Австрии не станет продлевать контракт с главным тренером Коллером0
09:10
Матчи 4-го тура Серии А начнутся с минуты молчания0
08:45
Моуриньо: «Погба пропустит матч с „Эвертоном“»2
08:17
Эмери: «Неймар и Кавани — умные игроки, которые нуждаются друг в друге»4
07:56
Цорк: «Гол Ярмоленко „Тоттенхэму“? Мы знали, что он умеет забивать такие мячи»3
07:39
Гиггз: «Уверен, Руни будет нервничать, но захочет забить МЮ, ведь это его работа»2
07:15
Парфёнов: «Факт привлечения в сборную сразу трёх игроков „Тосно“ приятен»6
06:59
Моуриньо: «Ибрагимовичу было труднее забивать голы. Сейчас у Лукаку лучшие условия»2
06:37
Селюк: «Уверен, Промесу легче забить „Севилье“ и „Ливерпулю“, чем „Марибору“»24
06:24
Ле Со: «Лукаку пока забил больше Мораты, значит, на данный момент он лучше»6
05:56
Клопп: «Миньоле отыграет 85-87% матчей, он основной вратарь „Ливерпуля“»1
05:32
Орлов: «Может быть, талант Кокорина раскроется даже лучше, чем у Аршавина»23
04:56
Моуриньо сомневается, что Лукаку сможет побить рекорд Руни в МЮ4
04:22
Бонуччи – травмированному Конти: «Поправляйся скорее, будем тебя ждать»0
04:05
Булыкин: «Промес в АПЛ? Ему там будет очень тяжело»11
03:43
Бенитес: «„Ньюкаслу“ по силам остаться в АПЛ, но это не самая простая задача»0
03:26
Симонян: «Не зря всё-таки Капелло говорил, что Кокорин – большой талант»8
03:10
Конте: «Мората ещё очень молод и во многом может прибавить»1
02:43
Парфёнов: «По сравнению с началом сезона „Спартак“ изменился в лучшую сторону»7

Тошич: «Переезд в Англию пошел бы Головину на пользу»

сегодня, 08:35

Бывший хавбек ЦСКА Зоран Тошич, перебравшийся в «Партизан», оценил возможности и потенциал полузащитника «армейцев» Александра Головина:

«Голова уже год-полтора играет на одном высоком уровне. Он по-настоящему является лидером команды, и многое в атаке зависит именно от него. Как только он появился в команде, я сразу сказал, что это большой талант. Верю, что его ждет большая карьера не только в ЦСКА, но и Европе. Англия? Думаю, он бы смог заиграть в Премьер-Лиге. Он каждый день в чем-то добавляет, его скорость позволила бы легко адаптироваться в этом чемпионате. И вообще я уверен, что переезд в Англию пошел бы Саше на пользу, рядом со звездами он мог бы стать еще более сильным футболистом.

Что происходит с Оланаре? Он старается, но ему непросто. Сначала тяжелая травма, потом пришел новый тренер со своей тактикой. К тому же у ЦСКА есть нападающие, которые забивают. Поэтому не вижу повода его критиковать – он старается, делает свою работу. В ЦСКА не может попасть малоталантливый игрок, поэтому не сомневайтесь, он еще покажет свой класс».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
cska.78
сегодня в 10:10
Рановато Саньку в Англию!
Остапчук 67
сегодня в 10:07
В АПЛ не у всех получается, даже признанные звезды проваливаются.
VIPded
сегодня в 10:01
Удачи всем армейцам!
MALOVAR
сегодня в 09:53
Ну пока что он Головка
sir-5
сегодня в 09:36
Тошич : Сербия-Англия-Россия(ЦСКА-вершина)-Сербия.
Головин : ЦСКА-Англия-Сербия??? ДУДКИ!!!
Ну что,Зоран,помогли тебе твои бритты???
cska plus
сегодня в 09:22
Спасибо Зорану за верность клубу, настоящий армеец, удачи тебе везде и во всём!
sir_Alex
сегодня в 09:20
В "Халл Сити" вполне бы подошёл.
Дмитрий Аександров
сегодня в 09:11
Это все разговоры. Пусть Головин уедет и там покажет себя, если кто-то его возьмет.
Морозовский
сегодня в 09:08
Пусть сначала его купят те же англичане, а потом рассуждать, заигрет или нет. Не надо делать ещё одного Федю !
Суеверный
сегодня в 08:50
До зимнего окна еще времени навалом. Я не сомневаюсь, что ЦСКА не станет чинить препядствий игроку. Лично мне оптимальным временем для перехода представляется окончание сезона. Особенно, если продвинемся в Лиге Чемпионов.
drug01
сегодня в 08:47
Не надо спешить!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
Rambler's Top100