«Ливерпуль» не сумел одолеть «Бёрнли»

В поединке 5-го тура АПЛ «Ливерпуль» и «Бернли» сыграли вничью.
Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд»
«Ливерпуль» – «Бернли» – 1:1 (1:1)
Голы: Салах 30 - Эрфилд 27
«Ливерпуль»: Миньоле, Матип, Робертсон, Александер-Арнолmд, Клаван, Коутиньо (Соланке 78), Джан, Фирмино (Окслейд-Чемберлен 79), Милнер, Салах, Старридж.
Главный тренер: Юрген Клопп.
«Бернли»: Поуп, Тарковски, Уорд, Лоутон, Ми, Дефур (Вествуд 87), Корк, Арфилд, Гудмундссон (Барнс 60), Брэйди, Вуд (Воукс 87).
Главный тренер: Шон Дайч.
Предупреждения: Поуп 55, Джан 90, Корк 90.
Судья: Роджер Ист.
Напомним, что в 4-м туре «Ливерпуль» был разгромлен «Ман Сити», а «Бернли» одолел «Кристал Пэлас».
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9 Удары в створ 4
привет, спартак)
35 Удары 5
9 Удары в створ 4
привет, спартак)
ну как то это слабо, все же Бернли не Севилья,чтобы с ними катать ничью.
PS руки прочь от Клоппа!!! Верим!!!
ну как то это слабо, все же Бернли не Севилья,чтобы с ними катать ничью.
PS руки прочь от Клоппа!!! Верим!!!