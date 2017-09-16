Клопп: «Это была лучшая игра „Ливерпуля“ против „Бернли“ за время моей работы здесь»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался доволен игрой своей команды в матче 5-го тура АПЛ против «Бернли», хотя поединок и закончился вничью - 1:1:
«То, что не удалось победить - наша ошибка. Мы доминировали, игроки отнеслись к матчу фантастически. Мы играли хорошо, но забили лишь один мяч.
Это наша лучшая игра против „Бернли“ с тех пор, как я возглавил „Ливерпуль“. Я увидел хорошее движение, комбинационный футбол, скорость, навесы.
Берем это очко и двигаемся дальше».
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Не трогайте Клоппа, с другими тренерами и игроками у Ливерпуля были такие же результаты, могли победить, а могли и очки потерять. Защита всегда была проблемной зоной команды. ну последние несколько лет точно.
кстати без Мане опять потеря очков, ну зато Коутиньо играл.
А команда Дайча молодцы набрали 5 из 9 очков с лидерами АПЛ.
Не трогайте Клоппа, с другими тренерами и игроками у Ливерпуля были такие же результаты, могли победить, а могли и очки потерять. Защита всегда была проблемной зоной команды. ну последние несколько лет точно.
кстати без Мане опять потеря очков, ну зато Коутиньо играл.
А команда Дайча молодцы набрали 5 из 9 очков с лидерами АПЛ.
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