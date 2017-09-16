Клопп: «Это была лучшая игра „Ливерпуля“ против „Бернли“ за время моей работы здесь»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался доволен игрой своей команды в матче 5-го тура АПЛ против «Бернли», хотя поединок и закончился вничью - 1:1:

«То, что не удалось победить - наша ошибка. Мы доминировали, игроки отнеслись к матчу фантастически. Мы играли хорошо, но забили лишь один мяч.

Это наша лучшая игра против „Бернли“ с тех пор, как я возглавил „Ливерпуль“. Я увидел хорошее движение, комбинационный футбол, скорость, навесы.

Берем это очко и двигаемся дальше».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте