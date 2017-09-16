Зидан: «Надеюсь, Бэйл отметится дублем, и тогда мнения о нем изменятся»

Наставник «Реала» Зинедин Зидан верит в полузащитника Гарета Бэйла и рассчитывает, что в следующем матче футболист сможет достойно ответить критикам:

«Мы не можем контролировать свист на трибунах, но в наших силах влиять на то, что происходит на поле. Если Гарет забьет дважды, будет ли нужно что-то еще говорить? Любой результат, кроме победы, станет для „Реала“ катастрофой. Мы можем отстать от „Барселоны“ на семь очков.

Этот матч будет особенно важным, ведь две последние домашние встречи закончились ничьей. Однако мы не собираемся менять свою игру. Это всего лишь еще один матч, те же самые три очка, а мы всегда стараемся побеждать».

Сам Бэйл полон решимости и намерен выиграть Лигу чемпионов третий год подряд.

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