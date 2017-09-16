Зидан: «Надеюсь, Бэйл отметится дублем, и тогда мнения о нем изменятся»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия A
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 5 тур
17:00 Матч завершен Ливерпуль 1:1 Бернли
17:00 Матч завершен Уотфорд 0:6 Манчестер Сити
19:30 сегодня Тоттенхэм -:- Суонси Сити
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 8 тур
17:00 Матч завершен Халл Сити 1:1 Сандерленд
Германия. Бундеслига 2017/2018, 4 тур
16:30 Матч завершен Бавария 4:0 Майнц
16:30 Матч завершен Вердер 1:2 Шальке-04
Испания. Примера 2017/2018, 4 тур
17:15 90’ Хетафе 1:2 Барселона
21:45 сегодня Атлетико М -:- Малага
Италия. Серия А 2017/2018, 4 тур
16:00 Матч завершен Кротоне 0:2 Интер
21:45 сегодня Рома -:- Верона
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
16:30 Матч завершен ЦСКА 2:0 Ростов
19:00 Идет первый тайм, 2’ Анжи 0:0 Краснодар
Россия. ФНЛ 2017/2018, 14 тур
11:00 Матч завершен Луч-Энергия 1:1 Зенит-2
14:00 Матч завершен Томь 1:2 Спартак-2
18:00 Закончился первый тайм Крылья Советов 1:0 Балтика
18:00 47’ Кубань 2:1 Факел
Франция. Лига 1 2017/2018, 6 тур
18:00 47’ Монако 1:0 Страсбур
  • Главные новости
  • Все новости
18:57
«Ливерпуль» не сумел одолеть «Бёрнли»10
18:51
«Ман Сити» отправил 6 безответных мячей в ворота «Уотфорда», Агуэро сделал хет-трик28
18:20
ЦСКА одержал победу над «Ростовом»121
17:57
«Интер» одолел «Кротоне»34
16:10
Фаната «Спартака» обвиняют в нападении на трех полицейских Марибора58
18:56
«Халл Сити» ушёл от поражения в матче с «Сандерлендом»4
18:35
«Анжи» - «Краснодар»: стартовые составы4
18:32
«Тамбов» не удержал победу над «Химками» и другие результаты матчей 14-го тура ФНЛ6
18:27
Гол Горецки помог «Шальке» обыграть «Вердер»1
18:20
«Бавария» разгромила «Майнц», Левандовски отличился дважды2
18:09
Дубль Халка и гол Ахмедова помогли «Шанхай СИПГ» разгромить «Шанхай Шэньхуа»6
17:47
Ходжсон продолжил дело де Бура, «Кристал Пэлас» установил два антирекорда5
17:33
Гунько: «Самое важное не победа, а бесценный опыт, что получают игроки „Спартака-2“»1
17:24
Гвардиола пообщался с Элтоном Джоном до матча с «Уотфордом»18
17:00
Панюков: «Футболисты „Зенита-2“ вышли на поле с распухшими головами»8
16:36
Гарет Бэрри проведет 632-й матч в АПЛ и сравняется с Гиггзом7
16:22
Эдер: «Не знаю, выйду ли я на поле в матче с „Амкаром“, но, конечно, хочу играть и забить»4
15:55
«Спартак-2» увез из Томска 3 очка11
15:54
Хенесс: «Перейдет ли Левандовски в „Реал“? Разве сегодня первое апреля?»4
15:36
ЦСКА - «Ростов»: стартовые составы30
14:58
Ле Со: «Жозе грубо обошелся с „Челси“. Но это типичный вредный Моуриньо»12
14:41
У Мамманы в Санкт-Петербурге пропали собаки55
14:32
Ходжсон: «Возможность возглавить „Кристал Пэлас“ — это замечательный подарок»5
14:15
Конте: «„Арсенал“ — один из главных претендентов на титул»20
13:58
Венгер: «Уэлбек — командный игрок, поэтому тренеры его и любят»2

Зидан: «Надеюсь, Бэйл отметится дублем, и тогда мнения о нем изменятся»

сегодня, 16:47
Реал СосьедадРеал Сосьедад-:-РеалРеалЗавтра в 21:45 Не начался

Наставник «Реала» Зинедин Зидан верит в полузащитника Гарета Бэйла и рассчитывает, что в следующем матче футболист сможет достойно ответить критикам:

«Мы не можем контролировать свист на трибунах, но в наших силах влиять на то, что происходит на поле. Если Гарет забьет дважды, будет ли нужно что-то еще говорить? Любой результат, кроме победы, станет для „Реала“ катастрофой. Мы можем отстать от „Барселоны“ на семь очков.

Этот матч будет особенно важным, ведь две последние домашние встречи закончились ничьей. Однако мы не собираемся менять свою игру. Это всего лишь еще один матч, те же самые три очка, а мы всегда стараемся побеждать».

Сам Бэйл полон решимости и намерен выиграть Лигу чемпионов третий год подряд.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Ищущий и Понимающий
сегодня в 18:41
Ну иногда и палка стреляет раз в год! Все может быть!)))
Глор ПСЖ ответил Пластун
сегодня в 17:46
Пластун:
В свои ворота.
Бейл же не Пике)
Пластун
сегодня в 16:55
В свои ворота.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
Rambler's Top100