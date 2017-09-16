Вальверде: «За победу над „Хетафе“ „Барселона“ заплатила большую цену»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал волевую победу «сине-гранатовых» над «Хетафе» в матче 4-го тура Примеры:

«Это был тяжелый матч, и за победу в нем мы заплатили большую цену. Соперник высоко прессинговал. Поле было сухим, из-за чего мяч не очень хорошо по нему перемещался, но мы сумели отыграться, а это говорит о нашем умении реагировать в тяжелые моменты.

У нас большой состав, а чемпионат только начался, все футболисты заслуживают играть».

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