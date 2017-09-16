Гвардиола: «„Ман Сити“ нашёл свою игру»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу «горожан» над «Уотфордом» в матче 5-го тура АПЛ:

«Это было очень хорошее выступление. Особенно учитывая то, что недавно мы играли на выезде в Лиге чемпионов. Мы довольны своей командной игрой.

В свое время мне повезло тренировать „Барселону“, которая выдала много впечатляющих матчей, но на этой неделе голы сыпались как из рога изобилия. Мы нашли свою игру. Мы можем играть в короткий пас и получать поддержку от наших фулбеков».

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