Венгер: «Санчес — особенный. Мы все его любим»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в очередной раз выразил свои симпатии Алексису Санчесу, но отметил, что важнее работа всей команды:

«Мы любим Алексиса. Это особенный человек, и мы все его любим. Думаю, он чувствует эту любовь и счастлив здесь.

Если мы проигрываем, то все вместе, как и выигрываем. Важно не выступление одного футболиста, а общее командное выступление. Каждый, кто выходит на замену или в старте, выкладывается на 100 %.

В матче против „Ливерпуля“ всё складывалось против нас. Игроки не были достаточно готовы физически, а за три дня до закрытия трансферного окна некоторых всё еще занимал вопрос об их будущем».

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