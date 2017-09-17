Бурньич: «„Интер“ сильнее „Ювентуса“»

Ветеран «Интера» Тарчизио Бурньич считает, что нынешний коллектив Лучано Спаллетти вполне может побороться за Скудетто:

«Уверен, что „Интеру“ по силам взять чемпионство. Команда Спаллетти находится на том же уровне, что и „Ювентус“, может, даже сильнее. В этом сезоне клубу важно идти за своим тренером, поддерживать его и в хорошие, и в плохие времена.

Чтобы выиграть титул, надо брать три очка дома даже когда ты не в лучшей форме. „Интеру“ было необходимо побеждать „Кротоне“, что он и сделал. Вот всё, что имеет значение».

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