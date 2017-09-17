Моуриньо: «Деньги — единственная причина, по которой Лукаку перешел в МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассказал о том, почему форвард Ромелу Лукаку перешел к манкунианцам, а не в «Челси»:

«Не думаю, что роль сыграло мое влияние. Мы просто заплатили деньги, которые запрашивал „Эвертон“ и согласились на зарплату, которую назвал агент игрока.

Так всё и произошло. Не вижу других причин. Продавец устанавливает цену, а другие клубы либо готовы ее заплатить, либо нет. Мой клуб решил купить Ромелу и купил».

Напомним, стоимость трансфера составила 75 млн фунтов.

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