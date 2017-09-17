Флоренци: «Травма? Я просто отдыхал 11 месяцев»

Полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци в матче против «Вероны» вышел на поле впервые за 11 месяцев и отметился результативной передачей:

«Хотелось предстать в таком виде, будто я просто отдыхал все эти 11 месяцев! Пришлось немало побегать, и я этому рад. Было непросто. Вторая травма серьезно меня подкосила, но научила самоотверженности и сделала более сильным человеком.

Пройти через это помогли моя жена и дочь. Никогда не смогу их в полной мере отблагодарить.

Пользуясь случаем, хочу пожелать удачи Андреа Конти».

Напомним, защитник «Милана» Конти повредил крестообразную связку колена и выбыл из строя на полгода.

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