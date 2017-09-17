Ван Нистелрой: «Моуриньо поможет Лукаку справиться с трудностями. Он сам через них прошел»

Знаменитый нападающий «Манчестер Юнайтед» Руд Ван Нистелрой доволен выбором «красных дьяволов» в пользу бельгийского нападающего Ромелу Лукаку:

«Лукаку взял отличный старт, справляясь с давлением в качестве форварда „Юнайтед“. К твоей шее всегда приклеен ценник, особенно заметный в первых матчах. Если не забиваешь, люди начнут возмущаться: „Эй! А он ведь не забивает“. Но Ромелу действительно забивает, и я уверен, что он продолжит в том же духе.

Он, как и я, чистая „девятка“, играющая в центре. Меня бы не поместили на фланг. То же самое и с ним. Я игрок того же плана, забегаю в глубину, держу мяч в воздухе и создаю опасность в чужой штрафной.

Ромелу значительно повлиял на игру „Юнайтед“, к тому же у него правильный наставник. Впереди ждут непростые времена, но Моуриньо и сам через них прошел. Он проведет Лукаку через них».

Отметим, что Лукаку отмечается забитыми мячами практически в каждом матче манкунианцев, а 5 дней назад помог своей команде одержать победу в первом поединке Лиги чемпионов.

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