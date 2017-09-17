Промес: «Каррера был зол после игры. Мы все разочарованы»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес не понимает, как его команда умудрилась упустить победу над «Тосно», играя в большинстве:

«Мы очень разочарованы результатом, я не знаю, что сказать больше. Мы выигрываем вместе и вместе должны пережить это. Мы бились за второй гол, смогли его забить, все шло хорошо, но потом соперник забил один и получил шанс перевернуть игру. Я не могу объяснить, почему так произошло.

Четвертый раз в сезоне мы не смогли довести до победы матч, который должны были выиграть. Не могу объяснить, почему это происходит. Мы должны собраться все вместе и решить эту проблему внутри коллектива. Конечно, тренер после игры был зол из-за такого результата, мы все разочарованы».

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