Хусаинов: «Сельдяков должен был ставить пенальти в ворота „Спартака“»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил справедливость удаления Виталия Шахова в матче «Тосно» - «Спартак». Специалист также уверен, что судья должен был ставить пенальти в ворота «красно-белых»:

«В эпизоде с удалением Виталия Шахова было умышленное движение с целью прервать движение игрока „Спартака“, фол был. Позиция игрока атаки была по центру, это был перспективный момент, поэтому против правил не попрёшь. Красная карточка показана правильно.

Что касается эпизода на 70-й минуте, когда защитник „красно-белых“ Петкович толкнул в спину нападающего „Тосно“ Заболотного, то арбитр допустил ошибку. Он должен был назначить пенальти».

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