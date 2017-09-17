Хусаинов: «Сельдяков должен был ставить пенальти в ворота „Спартака“»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил справедливость удаления Виталия Шахова в матче «Тосно» - «Спартак». Специалист также уверен, что судья должен был ставить пенальти в ворота «красно-белых»:
«В эпизоде с удалением Виталия Шахова было умышленное движение с целью прервать движение игрока „Спартака“, фол был. Позиция игрока атаки была по центру, это был перспективный момент, поэтому против правил не попрёшь. Красная карточка показана правильно.
Что касается эпизода на 70-й минуте, когда защитник „красно-белых“ Петкович толкнул в спину нападающего „Тосно“ Заболотного, то арбитр допустил ошибку. Он должен был назначить пенальти».
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"Умышленное движение с целью прервать движение игрока"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1012004.shtml
Вот эта фраза вообще збс. Несколько примеров:
1. Хлопнул слегка ладошкой по плечу игрока, тот упал и начал корчиться. Мне - красная за агрессию)))), так как было УМЫШЛЕННОЕ движение с целью дать сопернику п***ы.
2. Или бежит игрок с мячом, а его сзади пальцем слегка ткнули в поясницу и он почему-то упал. Значит владельцу пальца надо дать красную за УМЫШЛЕННУЮ попытку лишить невинности игрока.
Хусаинов забывает напрочь, что за незначительное воздействие, пусть и умышленное, наказание давать не надо. Так что господин Хусаинов как нес чушь, так и несет.
"Умышленное движение с целью прервать движение игрока"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1012004.shtml
Вот эта фраза вообще збс. Несколько примеров:
1. Хлопнул слегка ладошкой по плечу игрока, тот упал и начал корчиться. Мне - красная за агрессию)))), так как было УМЫШЛЕННОЕ движение с целью дать сопернику п***ы.
2. Или бежит игрок с мячом, а его сзади пальцем слегка ткнули в поясницу и он почему-то упал. Значит владельцу пальца надо дать красную за УМЫШЛЕННУЮ попытку лишить невинности игрока.
Хусаинов забывает напрочь, что за незначительное воздействие, пусть и умышленное, наказание давать не надо. Так что господин Хусаинов как нес чушь, так и несет.
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