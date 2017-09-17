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Хусаинов: «Сельдяков должен был ставить пенальти в ворота „Спартака“»

сегодня, 16:15
ТосноТосно2 : 2СпартакСпартакМатч завершен

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил справедливость удаления Виталия Шахова в матче «Тосно» - «Спартак». Специалист также уверен, что судья должен был ставить пенальти в ворота «красно-белых»:

«В эпизоде с удалением Виталия Шахова было умышленное движение с целью прервать движение игрока „Спартака“, фол был. Позиция игрока атаки была по центру, это был перспективный момент, поэтому против правил не попрёшь. Красная карточка показана правильно.

Что касается эпизода на 70-й минуте, когда защитник „красно-белых“ Петкович толкнул в спину нападающего „Тосно“ Заболотного, то арбитр допустил ошибку. Он должен был назначить пенальти».

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Все комментарии
mitrofanych
сегодня в 16:50
Момент с пенальти не видел, а вот про красную Хусаинов жжет не по-детски.
"Умышленное движение с целью прервать движение игрока"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1012004.shtml
Вот эта фраза вообще збс. Несколько примеров:
1. Хлопнул слегка ладошкой по плечу игрока, тот упал и начал корчиться. Мне - красная за агрессию)))), так как было УМЫШЛЕННОЕ движение с целью дать сопернику п***ы.
2. Или бежит игрок с мячом, а его сзади пальцем слегка ткнули в поясницу и он почему-то упал. Значит владельцу пальца надо дать красную за УМЫШЛЕННУЮ попытку лишить невинности игрока.
Хусаинов забывает напрочь, что за незначительное воздействие, пусть и умышленное, наказание давать не надо. Так что господин Хусаинов как нес чушь, так и несет.
DEIVID ответил КАМЮ
сегодня в 16:49
КАМЮ:
Для Промеса надо было надувной бассейн в штрафной организовать
А для Дзагоя не надо, да??? Как ваш дельфинарий начинает нырять, так сразу 100% пеналь, а тут так не было.
Александр Северный
сегодня в 16:47
Почему сельдяковы есть в нашем футболе, он же издевается над футболом?
КАМЮ ответил Virtual Reminiscence .
сегодня в 16:42
Virtual Reminiscence .:
А что насчёт момента с Тигиевым, специалист?Человек на пол года выбыл.
А что там было?
Не до конца залечивший травму игрок неудачно ступил на ногу
КАМЮ ответил Virtual Reminiscence .
сегодня в 16:39
Virtual Reminiscence .:
А на Промесе панальти не было, да?
Для Промеса надо было надувной бассейн в штрафной организовать
Беренгар ответил Virtual Reminiscence .
сегодня в 16:30
Virtual Reminiscence .:
А на Промесе панальти не было, да?
Максимке надо было красную давать, дельфинов пора искоренять из футбола!!
Юра Алфёров
сегодня в 16:27
Петкович сламал всю игру Спартака, из за него пропустили 2 мяча
Virtual Reminiscence .
сегодня в 16:21
А что насчёт момента с Тигиевым, специалист?Человек на пол года выбыл.
Virtual Reminiscence .
сегодня в 16:20
А на Промесе панальти не было, да?
Eddyson
сегодня в 16:18
Опять крик начнется, что Хусаинов "спартаковский" судья))
Absinthe7
сегодня в 16:18
Как бы меня не воротило от этого бывшего судейки, здесь с ним соглашусь
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