Рейнгольд: «Игроки „Спартака“ доведут Карреру до дурдома»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд в традиционно резкой манере подвел итоги матча «красно-белых» с «Тосно»:

«В исполнении „Спартака“ сегодня было издевательство над здравым смыслом. Тошно на это смотреть. Команда не делает совершенно никаких выводов. И дело даже не в счете 2:2. К нему все шло. В принципе, „Спартак“ играл безобразно. О чем думают футболисты? Хотят снять Массимо Карерру с работы? Очередная хорошая попытка.

Человек сидит, дрожит, небритый. Страшно на него смотреть. Они его еще доведут до дурдома.

Я просто не понимаю, что происходило на футбольном поле. Играют в большинстве и ведут в два мяча. Кто-нибудь может объяснить, что произошло? Наверное, индивидуальную беседу надо проводить с каждым футболистом отдельно. Имеет ли он понятие, какую команду представлять? Понимает ли он, что всю игру нужно играть серьезно и ответственно? Почему эти вещи нужно напоминать людям, которые получают огромные деньги? Это удар по самолюбию болельщиков и имиджу „Спартака“».

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