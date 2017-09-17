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Рейнгольд: «Игроки „Спартака“ доведут Карреру до дурдома»

сегодня, 16:20
ТосноТосно2 : 2СпартакСпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд в традиционно резкой манере подвел итоги матча «красно-белых» с «Тосно»:

«В исполнении „Спартака“ сегодня было издевательство над здравым смыслом.  Тошно на это смотреть. Команда не делает совершенно никаких выводов. И дело даже не в счете 2:2. К нему все шло. В принципе, „Спартак“ играл безобразно. О чем думают футболисты? Хотят снять Массимо Карерру с работы? Очередная хорошая попытка.

Человек сидит, дрожит, небритый. Страшно на него смотреть. Они его еще доведут до дурдома.

Я просто не понимаю, что происходило на футбольном поле. Играют в большинстве и ведут в два мяча. Кто-нибудь может объяснить, что произошло? Наверное, индивидуальную беседу надо проводить с каждым футболистом отдельно. Имеет ли он понятие, какую команду представлять? Понимает ли он, что всю игру нужно играть серьезно и ответственно? Почему эти вещи нужно напоминать людям, которые получают огромные деньги? Это удар по самолюбию болельщиков и имиджу „Спартака“».

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Все комментарии
Ржевский
сегодня в 16:59
прекрасное от Рейнгольда без кутюр
gracie
сегодня в 16:56
Всё шло к победе тосно, но вмешался сельдяков моск.обл Балашиха и удалил , но и в 10 тосно сыграл и мог еще и выиграть.Хусаинов говорит еще о не поставленном пенальти.
Alexashka
сегодня в 16:51
Рейнгольд про дурдом точно всё знает
gracie
сегодня в 16:46
    Chuhanesburg
    сегодня в 16:35
    Валера! смотрю тебе скучно одному?
    sergan113
    сегодня в 16:34
    Рейнгольд наверное сам уже в дурдоме судя по его комментариям, насчет того что "Спартак" всех должен рвать при чем не только в чемпионате, но и в группе Лиги чемпионов.
    alexamit
    сегодня в 16:34
    Что точно то точно.Вести в 2 мяча и одного игрока и чуть не проиграть-молодцы спартаковцы!Старостина на вас не хватает.
    Беренгар
    сегодня в 16:34
    Спартак пропустил 15 мячей КАРЛ 15!! Больше пропустил только Анжи! Какое чемпионство о чём вы?)))
    Gunslinger
    сегодня в 16:33
    Доведут, доведут!! Вот там вы и встретитесь лицом к лицу!!! :))))))))
    severnyj84
    сегодня в 16:33
    Рейнгольдовцы любого доведут до дурдома.
    Сергей Саныч
    сегодня в 16:33
    Все почти с ума свихнулись — Даже кто безумен был.
    DVOK68
    сегодня в 16:32
    Футбол игра командная.Виноваты все,и игроки и конечно тренер,ведь именно тренер ставит состав на игру,которой нет у Спартака в этом первенстве.Очевидно идёт дело к тому что совет директоров клуба сделает выводы в отношении главного тренера,поменять тренера дешевле чем поменять полкоманды
    drug01
    сегодня в 16:32
      кот сибиряк
      сегодня в 16:31
        Absinthe7
        сегодня в 16:30
        Рейнгольд, похоже, считает, что он говорит умные вещи:)
        sihafazatron
        сегодня в 16:30
        скоро из кубка вылетят, потом само собой и из лч, все для того,чтобы хватило сил в чемпионате 5-ое место занять. карере валить пора из этого цирка
        cska1948
        сегодня в 16:27
        Тошно на это смотреть.
        ----------------------------------
        Ну далеко не всем. А то, что СпаМ с Тосно играет тошно, так к этому уже привыкли.
        Wolf77785
        сегодня в 16:26
        Тебя уже довели рватель наш!
        шлем
        сегодня в 16:24
        Кареру и пол страны!!!
        Groove000
        сегодня в 16:24
        жалко Карерру.. игроки реально издеваются, походу, над ним.. типа, спасибо, Массимо, за чемпионство, а теперь отвали, мы еще 20 лет 10-е место позанимаем, а ты смотри..
        post-navigator
        сегодня в 16:23
        Старому поциенту тарасовской клиники Тосно на это смотреть
        Великий ЦСКА Москва
        сегодня в 16:23
        Рейнгольд, а где спартак порвет Тосно???
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