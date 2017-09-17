«Алавес» уволил Субельдию, команду может возглавить Каранка

«Алавес» уволил главного тренера Луиса Субельдию. 36-летний специалист возглавил команду лишь летом, но провалил свой первый европейский опыт, проиграв все стартовые матчи чемпионата с общей разницей мячей 0:7. Временно с «Алавесом» будет работать Хавьер Кабельо.

Тем не менее клуб уже ищет наставника на постоянной основе. По слухам, им может стать бывший помощник Жозе Моуриньо Айтор Каранка, последним местом работы которого был «Мидлсбро».

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