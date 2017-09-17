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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 5 тур
15:30 Матч завершен Челси 0:0 Арсенал
18:00 Матч завершен Ман Юнайтед 4:0 Эвертон
Германия. Бундеслига 2017/2018, 4 тур
16:30 Матч завершен Байер 4:0 Фрайбург
19:00 Матч завершен Боруссия Д 5:0 Кельн
Испания. Примера 2017/2018, 4 тур
21:45 сегодня Реал Сосьедад -:- Реал
Италия. Серия А 2017/2018, 4 тур
13:30 Матч завершен Сассуоло 1:3 Ювентус
16:00 Матч завершен Милан 2:1 Удинезе
16:00 Матч завершен Наполи 6:0 Беневенто
21:45 сегодня Дженоа -:- Лацио
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 5 тур
17:45 Матч завершен ПСВ 1:0 Фейеноорд
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
11:00 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:2 Ахмат
13:00 Матч завершен Тосно 2:2 Спартак М
16:30 Матч завершен Рубин 0:1 Урал
Франция. Лига 1 2017/2018, 6 тур
16:00 Матч завершен Амьен 0:2 Марсель
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«Алавес» уволил Субельдию, команду может возглавить Каранка

сегодня, 20:06

«Алавес» уволил главного тренера Луиса Субельдию. 36-летний специалист возглавил команду лишь летом, но провалил свой первый европейский опыт, проиграв все стартовые матчи чемпионата с общей разницей мячей 0:7. Временно с «Алавесом» будет работать Хавьер Кабельо

Тем не менее клуб уже ищет наставника на постоянной основе. По слухам, им может стать бывший помощник Жозе Моуриньо Айтор Каранка, последним местом работы которого был «Мидлсбро».

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