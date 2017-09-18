СМИ: «Неймар отписался от Кавани в Instagram»

По информации французских СМИ, атмосфера в раздевалке ПСЖ оставляет желать лучшего.

Напомним, что во время вчерашнего матча чемпионата Франции между парижанами и «Лионом» нападающие команды Эдинсон Кавани и Неймар несколько раз не могли решить, кто из них будет исполнять стандарты.

Сообщается, что после игры уругваец в спешке покинул стадион через черный ход, отказавшись от общения с прессой.

По слухам, Неймар также отписался от уругвайца в сети Instagram.

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