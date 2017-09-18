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    Когда самый дорогой футболист мира Неймар получит свой первый «Золотой мяч»?
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СМИ: «Неймар отписался от Кавани в Instagram»

сегодня, 15:23
Пари Сен-ЖерменПари Сен-Жермен2 : 0ЛионЛионМатч завершен

По информации французских СМИ, атмосфера в раздевалке ПСЖ оставляет желать лучшего.

Напомним, что во время вчерашнего матча чемпионата Франции между парижанами и «Лионом» нападающие команды Эдинсон Кавани и Неймар несколько раз не могли решить, кто из них будет исполнять стандарты.

Сообщается, что после игры уругваец в спешке покинул стадион через черный ход, отказавшись от общения с прессой.

По слухам, Неймар также отписался от уругвайца в сети Instagram.

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Все комментарии
Санчо Панса
сегодня в 15:45
Ой, да подумаешь) Мир настолько сошел с ума, что уже некоторые делают такие выводы после того, как кто-то от кого-то отписался? Ничего, южноамериканцы еще помирятся и сыграются!
Ternan
сегодня в 15:43
В очередной раз убеждаюсь что всегда лучше взять командного игрока послабее чем звезду, которая думает только о себе и мутит воду!
Морозовский
сегодня в 15:43
Неймар вёл себя более отвратительно.
Лестер 13 рус
сегодня в 15:42
Неймар копирует Месси
AleS
сегодня в 15:41
Я просто не понимаю, хозяева команды не могут призвать к порядку этих подростков сопливых?!
marvel777 ответил mmmax
сегодня в 15:41
mmmax:
Согласен, но не "не давали" а не мог по объективным причинам, а арабы его взяли в качестве панацеи от всех проблем псж, с необъятным картбланшем свободы действий! В Барсе он в раздевалке по щам получил бы и УСЁ, а у арабов он не неприкасаемый, гляди вон всех Аргов сливают да и кавани сольют поглядишь!
я как раз об этом)
mmmax ответил marvel777
сегодня в 15:40
marvel777:
а Неймар то не умный парень совсем выясняется ,в Барсе ему просто не давали показать это.
Согласен, но не "не давали" а не мог по объективным причинам, а арабы его взяли в качестве панацеи от всех проблем псж, с необъятным картбланшем свободы действий! В Барсе он в раздевалке по щам получил бы и УСЁ, а у арабов он не неприкасаемый, гляди вон всех Аргов сливают да и кавани сольют поглядишь!
Roman824
сегодня в 15:39
Ситуация понятна. Неймар переходил в ПСЖ на правах примы, которая сама будет решать, как ей играть и что бить. Он для этого и покинул Барсу, чтобы быть центром новой команды. А тут - старожил-дядька Кавани, который не для того сидел несколько лет в тени Ибры, чтобы отдавать лидерство бразильцу. И пошло поехало. Но Неймар ведет себя некрасиво. Тщеславие - самый любимый грех лукавого и Неймар уже в его сетях.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:36
ПРОМЕС ОТПИСАЛСЯ ОТ ГЛУШАКОВА И В СПАРТАКЕ НАЧАЛСЯ КРИЗИС !!!
Alhunah
сегодня в 15:35
Неймаришко один словом
EvgenyS ответил sihafazatron
сегодня в 15:35
sihafazatron:
21-й век, теперь не надо выяснять отношения по мужски, можно просто отписаться-это самый болезненный удар.
Или дизлайк поставить, это тоже тот ещё удар.
sihafazatron
сегодня в 15:31
21-й век, теперь не надо выяснять отношения по мужски, можно просто отписаться-это самый болезненный удар.
Джохар Нохчо
сегодня в 15:30
    mmmax ответил AleS
    сегодня в 15:30
    AleS:
    Как бабы. На сталелитейный завод бы этих недоносков.
    Да чё уж там! Сразу в ямы на Соловки!))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    Linxform
    сегодня в 15:30
    "Забирай свои игрушки и не писай в мой горшок..."
    Детский сад....
    AleS
    сегодня в 15:29
    Как бабы. На сталелитейный завод бы этих недоносков.
    DEIVID 2
    сегодня в 15:28
    А на ... вообще подписываться на эту ...??? А так детский сад просто. А Париж ночью был просто сборищем звезд, с такой игрой их даже такая унылая Бавария вынесет через неделю.
    ДАША Д
    сегодня в 15:28
    Тем больше шансов у Монако будет во Франции.
    Monolo
    сегодня в 15:27
    Цирк какой то.
    marvel777
    сегодня в 15:25
    а Неймар то не умный парень совсем выясняется ,в Барсе ему просто не давали показать это.
    EvgenyS
    сегодня в 15:24
    Просто ужас, как теперь жить...
    Как дети, хотя почему как, Неймару всего 25.
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