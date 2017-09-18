После трансферов Неймара и Мбаппе продажи футболок ПСЖ подскочили на 75%

Не секрет, что ПСЖ оформил трансфер нападающего Неймара минувшим летом за рекордные для мирового футбола деньги не только из спортивных соображений. В парижском клубе учитывали и коммерческий потенциал новичка.

По информации источника, продажи футболок парижским клубом увеличились на 75% после подписаний Неймара и Килиана Мбаппе и достигли показателя в 120 000 за месяц.

Спрос на футболки с фамилиями футбольных героев не спадает, потому даже есть опасения, что в ближайшие два месяца парижский клуб не сможет удовлетворить запросы всех желающих.

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