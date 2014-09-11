Венгер: «Рад, что травма Рэмси оказалась несерьезной»

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11 сентября 2014, 13:12

«Рад, что нынешняя травма Рэмси оказалась несерьезной, поскольку прошлый сезон омрачили повреждения, не дававшие ему играть. Есть небольшой шанс, что он сыграет с „Сити“. Что касается остальных игроков, которые были травмированы, то Артета и Гиббс возобновили полноценные тренировки. У Озила было небольшое повреждение, но сейчас с ним все в порядке. Уолкотт вернется в общую группу через две-три недели».