Уэлбек вернется в строй через месяц

Нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек избежал серьезного повреждения.

Футболист травмировал пах в последней игре с «Челси», и были опасения, что он может выбыть на очень долгий срок, которые не подтвердились. Тем не менее игрок все равно пропустит около месяца и вернется в строй в середине октября, после перерыва на матчи сборных.

Теоретически нападающий мог бы выйти на поле и раньше, но тренерский штаб «канониров» наверняка не будет форсировать его восстановление, учитывая проблемы 26-летнего игрока со здоровьем, преследующие его на протяжении всей карьеры.

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