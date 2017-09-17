Дембеле будет под присмотром врача, лечившего Гвардиолу, ван Бастена и Бекхэма

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле, разорвавший сухожилие мышцы левого бедра, отправится в Финляндию, где перенесет операцию. Там он будет находиться под присмотром у опытного врача Сакари Оравы, который в свое время лечил Хосепа Гвардиолу, Марко ван Бастена и Дэвида Бекхэма. Недавно он работал над реабилитацией Томаса Вермалена, известного своей травматичностью.

Орава лечит спортсменов уже в течение 40 лет. С 1988 по 2000 год он был главным врачом олимпийской сборной Финляндии.

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