СМИ: Нойер сломал ногу и пропустит несколько месяцев

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Когда самый дорогой футболист мира Неймар получит свой первый «Золотой мяч»?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. Премьер-Лига
  • Румыния. Лига 1
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 сегодня Локомотив М -:- Амкар
20:00 сегодня Зенит -:- Уфа
  • Главные новости
  • Все новости
17:18
Глушаков: «Информация о „сливе“ Карреры - бред и чьи-то домыслы»79
12:54
Руни на два года лишили водительских прав44
12:16
Федун: «Каррера? Я не комментирую»132
10:37
Новый скандал с шантажом коснулся сборной Франции30
09:55
Эмери: «Пенальти? Если Кавани и Неймар не придут к компромиссу, то я приму решение»47
18:51
«Зенит» - «Уфа»: стартовые составы0
18:40
Заболотный ответил Федуну: «Я не Янчик»8
18:35
«Тосно» - о высказывании Федуна: «Очень низко»11
18:28
«Локомотив» - «Амкар»: стартовые составы6
18:17
Эмин Махмудов перешел в «Нефтчи»3
17:56
Наби Кейта дисквалифицирован на 3 матча Бундеслиги6
17:47
Дани Алвес: «В ПСЖ не должно быть разногласий»13
17:38
Cакки считает, что «Баварии» следует прекратить сотрудничество с Анчелотти8
17:26
Назван расширенный состав молодёжной сборной России11
16:36
Федун: «Всем интересно, какие шнурки завязывают игроки „Спартака“»66
16:26
Новым главным тренером «Вольфсбурга» стал Мартин Шмидт3
16:18
Панченко будет прооперирован 20 сентября10
16:13
Ромарио будет бороться за пост президента Федерации футбола Бразилии4
15:59
Кутроне: «Для меня носить футболку „Милана“ - это всё»5
15:45
«Реал» может снова рассчитывать на Крооса5
15:36
Карвахаля обвиняют в расистских высказываниях в адрес игрока «Леванте»23
15:23
СМИ: «Неймар отписался от Кавани в Instagram»54
15:04
Джано вернулся в общую группу «Спартака»28
14:54
Ширер: «„Ливерпуль“ Клоппа не отличается от „Ливерпуля“ Роджерса»29
14:38
Федун: «Больше у Заболотного таких мячей не будет»68

СМИ: Нойер сломал ногу и пропустит несколько месяцев

сегодня, 18:04

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер сломал левую ногу на тренировке и пропустит несколько месяцев. Об этом сообщает авторитетная немецкая газета, ссылаясь на источник в клубе. Сообщается, что компьютерная томография показала перелом левой ноги, так что Нойеру потребуется операция.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

В апреле Нойер получил перелом левой стопы, из-за которой он пропустил остаток сезона и Кубок Конфедераций.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
жменя семечек
сегодня в 18:50
нифига себе!! я очень хочу что бы эта информация не подтвердилась
Kerri
сегодня в 18:43
Здоровья!
Тар-off
сегодня в 18:36
Вжик, почему тебя все унижают? Тебе это нравится?)
10 номер
сегодня в 18:32
Киэнджин, привет тебе от «10 номера»)
Van Vanovich
сегодня в 18:29
блин, прочитал как Неймар. Здоровья Мануэлю!
киэнджин ответил Schalke-04
сегодня в 18:26
Schalke-04:
9 месяцев до ЧМ, ты хочешь сказать что за такой долгий срок он не восстановиться.
Рецидивы никто не отменял. Да и качество и скилл игрока с каждым переломом будет только снижаться...Штеген его вытеснет....Вопрос нескольких лет...
Schalke-04 ответил киэнджин
сегодня в 18:24
киэнджин:
он травму НАГИ получает уже не первый раз за 4 месяца....Китай ближе чем ты думаешь...
9 месяцев до ЧМ, ты хочешь сказать что за такой долгий срок он не восстановиться.
киэнджин ответил Y.N.W.A.
сегодня в 18:22
Y.N.W.A.:
Ты серьезно? Нойер, конечно, важный винт в механизме, но без него Папа Карло с бандой одни из 2-3 фаворитов ЛЧ.
Да Шо ты сливочный оворишь....
Y.N.W.A. ответил ILOVEMU
сегодня в 18:22
ILOVEMU:
Теперь то про ЛЧ Баварии можно забыть, хоть бы чемпионат выиграть им...Нойеру здоровья!Мб ждать трансфер Траппа зимой?
Ты серьезно? Нойер, конечно, важный винт в механизме, но без него Папа Карло с бандой одни из 2-3 фаворитов ЛЧ.
MALOVAR
сегодня в 18:18
Здоровья!!!
киэнджин ответил Schalke-04
сегодня в 18:18
Schalke-04:
До ЧМ еще, как до Китая раком.
он травму НАГИ получает уже не первый раз за 4 месяца....Китай ближе чем ты думаешь...
Пластун
сегодня в 18:17
Бавария опять без ЛЧ. Похоже ему не сыграть на ЧМ. Здоровья немцу.
mphuZ
сегодня в 18:17
Вот так "привет" Анчелотти и Лёву..
Schalke-04 ответил киэнджин
сегодня в 18:17
киэнджин:
Это капец просто, посыпался вратарь...да еще и перед ЧМ,
До ЧМ еще, как до Китая раком.
marvel777
сегодня в 18:14
хреново
Schalke-04
сегодня в 18:12
Здоровья Нойеру. Все таки воспитанник Шальке-04.
киэнджин
сегодня в 18:08
Это капец просто, посыпался вратарь...да еще и перед ЧМ,
Ternan
сегодня в 18:08
ОПЯТЬ!!!?!?!?
ILOVEMU
сегодня в 18:07
Теперь то про ЛЧ Баварии можно забыть, хоть бы чемпионат выиграть им...Нойеру здоровья!Мб ждать трансфер Траппа зимой?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
Rambler's Top100