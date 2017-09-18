СМИ: Нойер сломал ногу и пропустит несколько месяцев

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер сломал левую ногу на тренировке и пропустит несколько месяцев. Об этом сообщает авторитетная немецкая газета, ссылаясь на источник в клубе. Сообщается, что компьютерная томография показала перелом левой ноги, так что Нойеру потребуется операция.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

В апреле Нойер получил перелом левой стопы, из-за которой он пропустил остаток сезона и Кубок Конфедераций.

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