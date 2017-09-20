Жамалетдинов: «Я бы не был против когда-нибудь стать похожим на кого-то из форвардов МЮ»

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов поделился впечатлениями от своего победного гола в ворота «Бенфики» в матче Лиги чемпионов (2:1), а также признался, что хотел бы принять участие в предстоящей встрече с «Манчестер Юнайтед»:

«Что изменилось в моей жизни после гола „Бенфике“? Я бы не сказал, что произошли какие-то серьёзные изменения. Наверное, только в интернете моя фамилия засветилась. А так – ничего особенного, уже на следующий день мы начали готовиться к „Ростову“, и все мысли были только об этом. Конечно, это очень приятное и необычное событие – забить гол в Лиге чемпионов. Я, безусловно, этому очень рад, но надо двигаться дальше.

Конечно, хочется сыграть с МЮ. „Манчестер“ – великий клуб с богатейшей историей и массой звёзд в составе. Надеюсь, у меня получится выйти на поле в такой значимой встрече. Но, естественно, решение о том, кто будет играть, – за нашим тренером.

Равняюсь ли на кого-то из форвардов МЮ? Все, кого вы назвали (Прим. – Ромелу Лукаку, Антони Марсьяль, Златан Ибрагимович, Маркус Рэшфорд) – игроки очень высокого уровня, и я бы не был против когда-нибудь стать похожим на кого-то из них».

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