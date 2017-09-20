Игрок «Эвертона» Кин потроллил Окслейд-Чемберлена

Защитник «Эвертона» Майкл Кин отметил невыразительную игру хавбека «Ливерпуля» Алекса Окслейд-Чемберлена в последнем матче Кубка Лиги с «Лестером» (0:2).
Кин лайкнул «твит» следующего содержания: «Рио Фердинанд - не первый человек, который начал заниматься не своим видом спорта. Например, Окслейд-Чемберлен ушел в футбол».
Напомним, что Фердинанд решил начать карьеру профессионального боксера.
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