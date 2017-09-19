Наставник «Бетиса»: «„Реал“ находится на уровне „Барселоны“ Гвардиолы»

Главный тренер «Бетиса» Кике Сетьен в преддверии матча с «Реалом» сравнил «сливочных» с «Барселоной» времен Хосепа Гвардиолы.

«Думаю, „Реал“ сейчас играет на таком уровне, что его можно сравнить с „Барселоной“ Гвардиолы. У них те же качества, а физические возможности такие, которых не было у каждого члена команды Гвардиолы. Их контроль мяча, комбинации и движение - за всем этим приятно наблюдать и можно только поучиться у „Реала“.

Мы не исключаем ничего, поэтому цель „Бетиса“ - победа на „Бернабеу“. У нас замечательные фанаты, и мы хотим видеть улыбки на их лицах».

Если «Реал» распечатает ворота «Бетиса», то установит мировой рекорд, забивая в 74 матчах подряд.

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