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Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 3 раунд
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21:45 сегодня Челси -:- Ноттингем Форест
22:00 сегодня Вест Бромвич -:- Манчестер Сити
22:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Бертон Альбион
Германия. Бундеслига 2017/2018, 5 тур
21:30 сегодня Герта -:- Байер
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Италия. Серия А 2017/2018, 5 тур
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15:00 сегодня Шинник -:- Урал
15:00 сегодня Тамбов -:- Арсенал Т
15:00 сегодня Оренбург -:- Рубин
15:00 сегодня Томь -:- Краснодар
17:00 сегодня Авангард Кур -:- ЦСКА
17:00 сегодня Тюмень -:- Тосно
18:00 сегодня Волгарь -:- Ростов
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Наставник «Бетиса»: «„Реал“ находится на уровне „Барселоны“ Гвардиолы»

сегодня, 13:31
РеалРеал-:-БетисБетис23:00 Не начался

Главный тренер «Бетиса» Кике Сетьен в преддверии матча с «Реалом» сравнил «сливочных» с «Барселоной» времен Хосепа Гвардиолы.

«Думаю, „Реал“ сейчас играет на таком уровне, что его можно сравнить с „Барселоной“ Гвардиолы. У них те же качества, а физические возможности такие, которых не было у каждого члена команды Гвардиолы. Их контроль мяча, комбинации и движение - за всем этим приятно наблюдать и можно только поучиться у „Реала“.

Мы не исключаем ничего, поэтому цель „Бетиса“ - победа на „Бернабеу“. У нас замечательные фанаты, и мы хотим видеть улыбки на их лицах».

Если «Реал» распечатает ворота «Бетиса», то установит мировой рекорд, забивая в 74 матчах подряд.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 14:43
Две победы подряд в ЛЧ как было завоевано Реалом подряд,спросите у Руммуниге и Симеоне,даже не спрашивая все знают.
Санчо Панса
сегодня в 14:40
Нет, королевичи круче Барселоны имени Пепа Гвардиолы! И не только потому, что они установили рекорд по числу матчей, в которых минимум они один раз поражали ворота соперников. Считаю, что нынешний мадридский Реал намного интереснее и зрелищнее той Барсы!
Глор ПСЖ
сегодня в 14:34
Реал Зидана - это бронебойная пуля из снайперской винтовки. Она летит точно в цель и шансов, что она пощадит, крайне мало. А Барселона Гвардиолы - это шальной рикошет из-за спины через прореху в бронежилете. Слишком много случайностей было в победах той команды.
КЭТиК
сегодня в 14:30
Заждались уже нулевой ничьи в исполнении Реала.
Глор ПСЖ ответил Ислом Хамраев
сегодня в 14:23
Ислом Хамраев:
Вот именно и не помни , тут не обязательно помнить , нельзя сравнивать маргарин с эпохой Гвардиолы, та барса никогда не лихорадила и не пугала фанатов а наоборот стабильно проводила сезоны , а про реал такое не скажешь все с помощью удачи
Не лихорадило ту Барсу и не пугала она болельщиков только по одной причине - судьи были всегда проплачены.
Глор ПСЖ ответил магистрат Калавий
сегодня в 14:20
магистрат Калавий:
И не только. ЛЧ 15/16, что это за цирк? Плэй-офф Рома (третья команда Италии), Вольфсбург (десятая команда Германии), Ман. Сити (4 команда Англии), соперники уровня лиги европы, копа дель соль. Апогеем этого безобразия стала победа в финале по пенальти над третьей командой Испании, притом закончив основное время матча в ничью с единственным забитым голов из офсайда.
Цирк был в ЛЧ-2009. Взяли и украли у Челси кубок чемпионов, после этого вообще стыдно на людях было бы мне показываться.
зигзаг
сегодня в 14:09
Та игра Барсы это потолок мастерства. Лучше быть не может. Те виражи и комбинации, тот высочайший уровень точного паса и идеально подобранные игроки. А реал тот же что и при моуре, бей беги. Да и последние результаты у сливок уровня спартака.
магистрат Калавий ответил Ислом Хамраев
сегодня в 14:07
И не только. ЛЧ 15/16, что это за цирк? Плэй-офф Рома (третья команда Италии), Вольфсбург (десятая команда Германии), Ман. Сити (4 команда Англии), соперники уровня лиги европы, копа дель соль. Апогеем этого безобразия стала победа в финале по пенальти над третьей командой Испании, притом закончив основное время матча в ничью с единственным забитым голов из офсайда.
renegade1976
сегодня в 14:06
наставник ФК "Алкоголик" (Тарасовка): Спартак находится на уровне ФНЛ!
Zidane.5
сегодня в 14:02
Две победы в ЛЧ подряд не имея в кармане разных Эвребе, Штарка и Бузакки. Так же Платини и Блаттера нет, которые являются поклонниками Барсы и лично Месси. Реал добиватся побед сам на поле, а не в кабинетах.
FERIS
сегодня в 14:02
Удачи Реалу в сегдняшнем матче!
Ислом Хамраев ответил Ислам Керимов
сегодня в 13:58
Ислам Керимов:
Чёт не помню,чтоб барса пепа два раза подряд брала лч.Да и качество игры у Реала совсем другое,людей не тянет блевать от бесконечного переката мяча поперёк поля,называя сей действие "тотальный футбол".
Вот именно и не помни , тут не обязательно помнить , нельзя сравнивать маргарин с эпохой Гвардиолы, та барса никогда не лихорадила и не пугала фанатов а наоборот стабильно проводила сезоны , а про реал такое не скажешь все с помощью удачи
Майкл59ru
сегодня в 13:51
Если Роналда сегодня забьёт гол Бетису,то вместо празднования, прямиком побежит в кабинет к Пересу подписывать новый контракт до 2050-го года )
Y.N.W.A.
сегодня в 13:42
2 ЛЧ подряд. Даже у той Барселоны этого не получилось сделать.
Ислам Керимов
сегодня в 13:42
Чёт не помню,чтоб барса пепа два раза подряд брала лч.Да и качество игры у Реала совсем другое,людей не тянет блевать от бесконечного переката мяча поперёк поля,называя сей действие "тотальный футбол".
cevin cigan
сегодня в 13:38
"Реал если распечатает ворота "Бетиса"??? Как бы Реал не перепечатал ворота Бетиса!!!
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