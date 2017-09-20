Хески: «Я забывал, что Окслейд-Чемберлен присутствует на поле в игре с „Лестером“»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Эмил Хески остался разочарован игрой полузащитника «красных» Алекса Окслейд-Чемберлена во вчерашней встрече Кубка Лиги с «Лестером» (0:2). По словам Хески, футболист был практически незаметен на поле.

«Его выступление разочаровывает. Порой я даже забывал, что он присутствует на поле. Ожидалось, что Алекс будет бороздить всю свою бровку, но мы этого так и не увидели».

24-летний англичанин перебрался в «Ливерпуль» из «Арсенала» минувшим летом за 35 млн фунтов.

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