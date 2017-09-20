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Дюков: «„Зениту“ не удалось купить всех, кого мы хотели»

сегодня, 03:38

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков оценил летнюю трансферную кампанию клуба:

«Стоимость нынешних трансферов не сравнима с теми суммами, которые сейчас платят в Европе. При этом нами подписаны сильные игроки европейского уровня, есть потенциал для дальнейшего роста их стоимости. „Зенит“ – коммерческая организация, сделанные инвестиции окупятся, а игроки, пришедшие в наш чемпионат, сделают его более зрелищным.

Удалось ли купить всех, кого хотели? Нет, не всех, но удалось подписать качественных игроков почти на все позиции, на которые первоначально планировались приобретения. Я оцениваю трансферную кампанию как успешную, но окончательную оценку можно будет дать лишь спустя какое-то время. Важно, чтобы новые футболисты вписались в команду и её стиль игры. В футболе не всегда даже очень сильным исполнителям удаётся найти своё место в новых для них командах.

Достаточно ли „Зенит“ укомплектован для борьбы на трёх фронтах? Считаю, что укомплектован.

Кто из новичков произвёл самое сильное впечатление по первым матчам? Далер Кузяев. Он даёт большой объем, у него приличная скорость, хорош в отборе. Он неуступчив, старается принимать мяч лицом к воротам соперника, что очень важно для полузащитника. У него небольшой процент брака в передачах, при том что он старается играть вперёд. У Далера очень приличный удар, смело идёт в штрафную соперника и тем самым создаёт для „Зенита“ дополнительные опции в атакующих действиях».

Дюков также заявил, что основной стратегической целью «Зенита» является попадание в десятку сильнейших клубов Европы.

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Дмитрий Аександров
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