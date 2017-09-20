Игонин: «У нас в Питере на каждом заборе написано, что „Зенит“ - чемпион»

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин отметил, что у команды из Санкт-Петербурга пока не видно конкурентов в чемпионате. Кроме того, он оценил прогресс в игре нападающего «сине-бело-голубых» Александра Кокорина.

«Мы всегда говорим, что „Зенит“ - чемпион, и всегда верим и ждем. У нас в Питере это на всех заборах написано. Что есть – то есть. Я с детства к этому привык, благодаря победе „Зенита“ в чемпионате СССР в 1984 году, это как раз было время моего становления.

Вроде бы конкурентов у „Зенита“ не видно. Я даже и разговоров не слышу на эту тему: мол, вот сейчас начнем играть, догоним, шансы есть. Многие занимаются своими внутренними проблемами.

Кокорин? Было бы здорово посмотреть, как он наберет норму Манчини (35 голов за сезон - прим. ред.). Это было бы большое событие. И мне нравится, с каким азартом он играет и получает удовольствие от забитых голов».

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