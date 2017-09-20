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Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 3 раунд
21:45 сегодня Арсенал -:- Донкастер Роверс
21:45 сегодня Челси -:- Ноттингем Форест
22:00 сегодня Вест Бромвич -:- Манчестер Сити
22:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Бертон Альбион
Германия. Бундеслига 2017/2018, 5 тур
21:30 сегодня Герта -:- Байер
21:30 сегодня Гамбург -:- Боруссия Д
Италия. Серия А 2017/2018, 5 тур
19:00 сегодня Беневенто -:- Рома
21:45 сегодня Ювентус -:- Фиорентина
21:45 сегодня Лацио -:- Наполи
21:45 сегодня Милан -:- СПАЛ
Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
12:00 сегодня Луч-Энергия -:- Анжи
15:00 сегодня Шинник -:- Урал
15:00 сегодня Тамбов -:- Арсенал Т
15:00 сегодня Оренбург -:- Рубин
15:00 сегодня Томь -:- Краснодар
17:00 сегодня Авангард Кур -:- ЦСКА
17:00 сегодня Тюмень -:- Тосно
18:00 сегодня Волгарь -:- Ростов
18:30 сегодня Спартак-Нальчик -:- Динамо М
19:00 сегодня Кубань -:- Спартак М
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Игонин: «У нас в Питере на каждом заборе написано, что „Зенит“ - чемпион»

сегодня, 08:52

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин отметил, что у команды из Санкт-Петербурга пока не видно конкурентов в чемпионате. Кроме того, он оценил прогресс в игре нападающего «сине-бело-голубых» Александра Кокорина.

«Мы всегда говорим, что „Зенит“ - чемпион, и всегда верим и ждем. У нас в Питере это на всех заборах написано. Что есть – то есть. Я с детства к этому привык, благодаря победе „Зенита“ в чемпионате СССР в 1984 году, это как раз было время моего становления.

Вроде бы конкурентов у „Зенита“ не видно. Я даже и разговоров не слышу на эту тему: мол, вот сейчас начнем играть, догоним, шансы есть. Многие занимаются своими внутренними проблемами.

Кокорин? Было бы здорово посмотреть, как он наберет норму Манчини (35 голов за сезон - прим. ред.). Это было бы большое событие. И мне нравится, с каким азартом он играет и получает удовольствие от забитых голов».

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Все комментарии
Казанский
сегодня в 10:17
Отберите у Писермана краску и кисточку))
Evgen44 ответил Слава Славкин
сегодня в 10:16
Слава Славкин:
...надоели кичиться своей историей. Будто она Вам как-то выигрывать помогает. Снова на Петровском "клубу с великой историей" лицо помяли, кепку отобрали. Лучше б что по делу написал....историк хренов.
Хочу и буду гордиться историей своего клуба и историей своей страны.Может посоветуешь не гордиться и историей моих предков,народа,победы в ВОВ?Ты сначала осознай вообще,что такое история,неуч и невежа.Жаль тут цензура,я бы тебе выдал спич по поводу истории.Питерское позорище.
LOpp
сегодня в 10:15
у Лодыгина, Терентьева, Жиркова, Полоза, Ерохина, Шатова и Дзюбы много свободного времени.
Адвокат 76
сегодня в 10:15
Так это в Питере только, в других городах такие надписи поискать хорошо надо чтобы найти их.
Аргeнтинeц ответил Слава Славкин
сегодня в 10:15
Слава Славкин:
К заборам прицепились. А в Москве все заборы чистые и ни одной надписи "Динамо-чемпион!" или "Спартак вперед!" нет! Околофутболисты.
И не говори. Все заборы чистые, живут не в пещерах, одеваются не в шкуры мамонтов. Странный народ
Слава Славкин ответил Igo0rek
сегодня в 10:15
Igo0rek:
То они кичатся тем, что культурная столица и прочий пафос, то на каждом заборе написано. Что за метаморфозы?
От культурной столицы не осталось и следа. Это я Вам как житель города говорю. Своих хватало, так еще понаприезжало с деревень остолопов несусветных - хоть караул кричи. Быдло на быдле. Слышали историю по телеку, где баба тупая ребенка с ноги толкнула? С Новгорода баба-то. Но толкнула в Питере. Печально за наш город. А культурой сейчас никто не блещет. Нигде.
Слава Славкин ответил шацк
сегодня в 10:10
шацк:
В Питере легко болеть - там по сути один клуб, хотя я знаю ребят которые живя в Питере поддерживают Московские клубы. Что касается заборов, то это показатель скорее дурости и безкультурия нежели величия и красоты...
К заборам прицепились. А в Москве все заборы чистые и ни одной надписи "Динамо-чемпион!" или "Спартак вперед!" нет! Околофутболисты.
Слава Славкин ответил Evgen44
сегодня в 10:08
Evgen44:
"Я с детства к этому привык"(с) - вот это особенно улыбнуло))К чему может приучить клуб без истории? Ну,а где еще писать всякую похабщину и глупости,как не на заборе?
...надоели кичиться своей историей. Будто она Вам как-то выигрывать помогает. Снова на Петровском "клубу с великой историей" лицо помяли, кепку отобрали. Лучше б что по делу написал....историк хренов.
Хитрый кот ответил sir-5
сегодня в 10:04
sir-5:
ЗАТКНИТЕСЬ ВСЕ КРИТИКИ(в том числе и я),Родина и партия поставила государственной важности задачу,на которую должен работать весь российский футбол,и вся страна : "Александр Дюков: "Перед "Зенитом" поставлены задачи выиграть чемпионат России, Кубок России и одержать победу в Лиге Европы".
Мужик сказал - мужик сделал! Затыкайся)))
sir-5
сегодня в 09:53
ЗАТКНИТЕСЬ ВСЕ КРИТИКИ(в том числе и я),Родина и партия поставила государственной важности задачу,на которую должен работать весь российский футбол,и вся страна :

"Александр Дюков: "Перед "Зенитом" поставлены задачи выиграть чемпионат России, Кубок России и одержать победу в Лиге Европы".
КЭТиК
сегодня в 09:48
На заборе пишут от бескультурья. Вот такие болельщики у Зенита.
Evgen44
сегодня в 09:48
    Майкл59ru ответил Павел Амурский
    сегодня в 09:46
    Павел Амурский:
    Много было таких разгромителей и где они сейчас.
      Майкл59ru ответил Egorium
      сегодня в 09:43
      Egorium:
      Краснодар устал от очередного матча в ЛЕ, не получится.
      Ну Анжи же не устал пятёрку забивать. А чем Зенит хуже? Шесть забьют ! )
      DEIVID 2
      сегодня в 09:41
      Ну сразу видно - культурная столица России.
      sir-5
      сегодня в 09:38
      Нехорошо в культурной столице марать заборы похабными надписями.
      шацк
      сегодня в 09:37
      В Питере легко болеть - там по сути один клуб, хотя я знаю ребят которые живя в Питере поддерживают Московские клубы. Что касается заборов, то это показатель скорее дурости и безкультурия нежели величия и красоты...
      Egorium ответил Майкл59ru
      сегодня в 09:35
      Майкл59ru:
      Отрыв от Краснодара всего три очка. Вот в следующем туре "быки" разгромят питерцев и кончится весь победный настрой у Зенита. Пойдут постепенно не вверх,а вниз таблицы )
      Краснодар устал от очередного матча в ЛЕ, не получится.
      Павел Амурский ответил Майкл59ru
      сегодня в 09:34
      Майкл59ru:
      Отрыв от Краснодара всего три очка. Вот в следующем туре "быки" разгромят питерцев и кончится весь победный настрой у Зенита. Пойдут постепенно не вверх,а вниз таблицы )
      Много было таких разгромителей и где они сейчас.
      Igo0rek
      сегодня в 09:33
      Хочу чтобы в этом году выиграл Краснодар. Конечно они едва ли выиграют, но все же... ЦСКА и Зенит уже порядком поднадоели...
      Ternan
      сегодня в 09:27
      Как в том анекдоте: а у нас учат на заборах не писать...
      VIPded
      сегодня в 09:23
      Главное,берегите эти надписи от бакланов! Обделают ведь, никто прочесть не сможет! )))
      порт
      сегодня в 09:17
      А с другой стороны забора написано КБ- хрюши.
      лицей
      сегодня в 09:17
      Провинция .ули,в Краснодаре тоже на заборах Кубань чемпион!
      BagioR
      сегодня в 09:16
      На заборах Москвы тоже про Зенит пишут.....но не очень прилично))
      tuman960 ответил Казанский
      сегодня в 09:16
      Казанский:
      На заборе хорошие слова не пишут))
        Duda Gigolaev Osetin
        сегодня в 09:11
        Если этот серьор Манчини смог так замотивировать мертвецкого Кокорина, то может быть сделать его тренером сборной? Ведь главная проблема нашей сборной и игроков - отсутствие желания и кюбизм игроков (того же Кокорина)
        Майкл59ru
        сегодня в 09:07
        Отрыв от Краснодара всего три очка. Вот в следующем туре "быки" разгромят питерцев и кончится весь победный настрой у Зенита. Пойдут постепенно не вверх,а вниз таблицы )
        DadGods
        сегодня в 09:03
        Мдаа! Покажите ему, что там ещё на заборах пишут.
        ОлегаТэ
        сегодня в 09:01
        И что? Бывает, на заборе "х.." написано, а там дрова лежат...😉
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