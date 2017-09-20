Нигматуллин: «Уверен, кто-то из фаворитов вылетит из Кубка России, но не „Спартак“»

Экс-голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился мнением о предстоящей встрече бывшей команды с «Кубанью» в рамках 1/16 финала Кубка России:

«Сейчас „Кубань“ не та, что два года назад выбивала „Спартак“ из Кубка. Поэтому красно-белые станут фаворитами этой встречи, несмотря на неудачи в Лиге чемпионов и чемпионате России. Сейчас „Кубань“ идёт в хвосте таблицы ФНЛ и не должна создать сложностей команде Карреры. Кубок всегда интересен неожиданными результатами. Уверен, сейчас тоже будут сенсации, и кто-то из фаворитов вылетит. Но „Спартака“ это не коснётся».

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой также считает, что московская команда сумеет пройти в следующий раунд турнира.

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