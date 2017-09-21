Невероятный Кубок. Даже у «Спартака» есть шансы!

Ни дня без сюрпризов – девиз футбольного Кубка! «Соккер.ру» называет соперников, которых выжившим «Спартаку» и «Ростову» подбросит коварная сетка турнира.

Пары для первого четвертьфинала

«Динамо» Санкт-Петербург - «СКА-Хабаровск»

В дерби Санкт-Петербурга команда Ротенберга обыграла команду Миллера, а Манчини снова не справился в день, когда применил ротацию. Зато у Григоряна не будет возможности показать средний палец поклонникам «Зенита» после фанатов «СКА-Хабаровска» - «Арарат» тоже вылетел. А вот «Динамо», хотя и было аутсайдером, четко воспользовалось игрой в большинстве против фаворита.

Команда Точилина заслужила победу против «Зенита», поскольку заставила фаворита играть криво, косо и много ошибаться в защите. Лидер РФПЛ старался, вдесятером отбегали против соседей два часа, даже счет сумели сравнять, хотя горели 0:2. Но все-таки вынужденные перестановки сказались, «Зенит» пропустил с пенальти в овертайме от Кулишева, который напрашивается зимой в РФПЛ. Ох, злой сегодня будет Манчини – еще «Бней-Иегуду» не простил второму составу!

Прогноз: а почему бы «Динамо» не пройти и «СКА-Хабаровск» после «Зенита»? Хорошая ведь команда.

«Олимпиец» - «Шинник»

В этой паре – будущий соперник победителя колоритной двойки «Динамо» - «СКА-Хабаровск». «Уфа» Семака решила, что надо быть в тренде – вылетела по пенальти от «Олимпийца» из Нижнего Новгорода. Речь о юном клубе, основанном в 2015-м году – сначала для подготовки резерва «Волги», а после расформирования основной команды уже в качестве надежды региона.

Свою минуту славы в следующей стадии завоевали, как и «Шинник». Известный клуб с десятью сезонами в элите обыграл «Урал». Побегалов настроил команду – вынесли уральцев со счетом 3:0, а в следующей стадии повоюют против «Олимпийца», который не сильнее команды Тарханова. У «Шинника» стимул простой – забраться как можно дальше, как и у его соперника.

Прогноз: поставим на «Шинник». Ярославцы выше в таблице ФНЛ, а представитель Нижнего Новгорода – последний. Тут эффект недооценки или неожиданности не сработает.

Пары для второго четвертьфинала

«Авангард» - «Тамбов»

Здесь встретятся команды, которые обыграли состав участников последнего «сухого» матча Акинфеева на групповом этапе ЛЧ – ЦСКА и «Арсенал». И тамбовскую команду точно не волнует, что выбили тульских тезок лондонцев, а не Венгера. А вот «Авангард» обыграл тот ЦСКА, что нужно - скромный клуб из Курска, всего одиннадцатый в ФНЛ, выбил одного из традиционных фаворитов Кубка России.

По делу, ведь после матча Ганчаренко странно рассуждал о приоритетах. То есть смешанный состав «армейцев» не может обыграть «Авангард»? Серьезно? Раз так, то у «Тамбова» и его соперника – отличный шанс увидеть свою команду в четвертьфинале. Понятно, что этот матч будет интересен только болельщикам двух клубов, зато должны собрать аншлаг – Курс и Тамбов не избалованы футболом с большими ставками.

Прогноз: силы равны, но пусть будет «Авангард». Удачные выступления «Тамбова» в ФНЛ не значат, что соперник их испугается – в июле, например, победила команда из Курска.

«Ростов» - «Амкар»

Крутая пара – две боевитые команды в предыдущей стадии не стали позорить Кучука и Гаджиева. «Ростов» забил два мяча «Волгарю», а пермяки зажгли «Факел» - судя по стартовому составу, Гаджиев с уважением отнесся к Кубку России, что здорово. Видят ведь тренеры, что турнирная сетка позволяет претендовать на полуфинал как минимум.

«Ростов» не откажется от путевки в ЛЕ через кубок, причем сразу в групповой раунд. Получается, и для «Амкара» после провального старта сезона сенсационная победа и трофей будут значить, что можно привезти в Пермь сильный футбол и премиальные за еврокубки? Именно так. А примеры «Авангарда» и «Тамбова» показывают – нет ничего невозможного.

Прогноз: «Ростов» пойдет дальше – не упустит Кучук возможность добраться до полуфинала для начала.

Пары для третьего четвертьфинала

«Спартак» - «Спартак-Нальчик»

Здесь могло быть дерби, если бы «Динамо» не проиграло команде третьего по счету дивизиона. Причем как проиграли – по пенальти. Но раз вылетели – говорим о «Спартаке» из Нальчика. Бывшая команда РФПЛ смогла пройти еще одну стадию. И теперь заслужила встречу с чемпионом России. Против «Динамо» на трибунах в Нальчике закрыли только это слово на трибунах из клубного названия, а вот на матч против тезки соберут аншлаг.

Ведь «Спартак» Карреры не опозорился в Краснодаре, хотя мог – неудобного соперника в непростой момент встретили. Но Квинси Промес включился, как умеет, и хотя игра москвичей не была выдающейся, «Кубань» сыграла сыро – не смогли показать привычный настрой на «Спартак», не заслужили сенсацию. Так что на стадии 1/8-й финала увидим дерби двух спартаковских клубов вместо классического московского сражения.

Прогноз: 100 % - дальше пройдет «Спартак». А вот какой? Поставим на московский – Нальчик может предложить характер, но играют неважно.

«Крылья Советов» - «Рубин»

Крепкая пара. Здесь тоже одна команда подтвердила статус фаворита – «Рубин» подбросил в гнездо «Оренбургу» гол от Сорокина, а в самом конце Лестьенн изменил статистику матча. И уже по наличию в старте Кудряшова, Сигурдссона, Оздоева и Азмуна было понятно, что «Рубин» планирует пройти дальше – центральную ось зацементировали, а дальше - дело техники.

А вот в поединке «Крыльев Советов» и «Локомотива» было намного веселее. Дважды сложивший полномочия обладатель Кубка России сравнивал счет, второй раз – на последних секундах основного времени благодаря действиям ситуативного форварда Кверквелии. Но гол Кленкина в овертайме не отыграли – самарцы идут дальше, сыграют против Бердыева с мечтами встретить «Спартак», который в последний раз дома разбили 4:0.

Прогноз: Бердыев не упустит возможность сыграть против «Спартака», который едва не возглавил прошлым летом.

Пары для четвертого четвертьфинала

«Томь» - «Тосно»

Интересная пара толковых команд, у Петракова и Парфенова неплохо поставленный футбол, особенно с учетом ограничений по составам, которые имеются. Пусть представители команд не самые знаменитые, зато «Томи» хватило комбинации опытных и молодых, чтобы оставить за бортом «Краснодар» - одного из изначальных фаворитов Кубка России и это части сетки.

Так что команда, не проигравшая «Спартаку», попробует пройти дальше, обыграв «Томь» - клуб без денег, зато с чувством собственного достоинства. Невзирая на скромное двенадцатое место в ФНЛ, у томичей есть шансы навязать «Тосно» борьбу, ведь понятно, что в этой четверке претендентов на четвертьфинал у каждого неплохие шансы.

Прогноз: поставим на Парфенова – будет непросто, но команда РФПЛ не подведет и пройдет дальше.

«Енисей» - «Луч-Энергия»

Представляем, что сейчас думают фанаты «Енисея» - можно не только выйти в РФПЛ, но и засветиться в полуфинале Кубка России. И там уже не важно, с кем играть – каждого попробуют обыграть, как «Ахмат». Аленичев правильно поступил, что уверенно выставил за борт соперника из элиты – надо о себе заявлять еще осенью.

А вот победа «Луча-Энергии» над аутсайдером РФПЛ «Анжи» не может вызывать шок, хотя показательно – один из аутсайдеров ФНЛ обыграл шестнадцатый клуб нового сезона в элите. То есть снова и вновь фиксируем, как представители богатого дивизиона падали замертво в борьбе со скромными, но характерными командами, вроде «Луча-Энергии» из Владивостока.

Прогноз: тут многое зависит от места проведения матча, но поставим на Аленичева – хочется увидеть его «Енисей» против «Спартака», если москвичи сами не подведут.

Кто окажется в полуфиналах и финале?

Судя по сетке турнира, в финале Кубка России сыграют «Авангард» и «Спартак-Нальчик». Или «Томь» против «Олимпийца». Чем плох такой финал? А если без сенсаций на всех фронтах, то в левой части сетки фаворитом смотрится победитель пары «Ростова» и «Амкара». Кучук и Гаджиев благодаря вылету «Зенита», ЦСКА и «Уфы» стали ближе к финалу и шансу на прямую путевку в Лигу Европы.

А вот в правой части выделяются «Спартак» и «Рубин». Конечно, им еще недо не вылететь в следующей стадии, но если будут разыгрывать путевку в полуфинал – останутся фаворитами и этого матча. Причем «Спартак» может сыграть против Аленичева. «Луч-Энергия» способна проиграть «Енисею», а лидер ФНЛ – серьезный соперник для победителя пары «Томи» и «Тосно». Так что круг фаворитов можно очертить даже после вылета «Динамо», «Ахмата», «Локомотива», «Краснодара» и «Зенита».

В полуфинале может сыграть даже «Динамо» из Санкт-Петербурга против «Ростова». Или «Шинник»/«Тамбов» против ростовчан. А напротив рискует оказаться победитель пары «Спартака» или «Рубина» против «Тосно» или «Енисея». Кто же в итоге встретится в финале? Быть может, даже Бердыев против бывшего клуба – «Ростова». Или Каррера против любого из оставшихся соперников на выбор. В любом случае, в этом сезоне не только у «Спартака» появилась идеальная возможность выйти в финал. В Кубке России многие преграды сами отпали. Шутка ли, вышло в поход шестнадцать клубов РФПЛ, и за два дня их осталось всего шестеро!

Турнир так складывается, что у Аленичева и «Спартака», у Бердыева и «Тамбова» шансы на финал примерно одинаковые. Каждый может обыграть каждого – тем и прекрасен кубок. Пусть надо пнуть за спорную игру футболистов «Зенита», ЦСКА и «Локомотива». Надо ругать «Краснодар», московское «Динамо» и «Ахмат». Но все-таки главные герои – из низших лиг. «Авангард», «Олимпиец», «Шинник», «Тамбов» и «Динамо» из Санкт-Петербурга – из одной части сетки. «Спартак-Нальчик», «Крылья Советов», «Томь», «Луч-Энергия» и «Енисей» - из другой половины. Поздравляем поклонников и земляков этих клубов, для них Кубок стал шансом заявить о себе на всю Россию.