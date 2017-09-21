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Невероятный Кубок. Даже у «Спартака» есть шансы!

вчера, 23:30

Ни дня без сюрпризов – девиз футбольного Кубка! «Соккер.ру» называет соперников, которых выжившим «Спартаку» и «Ростову» подбросит коварная сетка турнира.

Пары для первого четвертьфинала

«Динамо» Санкт-Петербург - «СКА-Хабаровск»

В дерби Санкт-Петербурга команда Ротенберга обыграла команду Миллера, а Манчини снова не справился в день, когда применил ротацию. Зато у Григоряна не будет возможности показать средний палец поклонникам «Зенита» после фанатов «СКА-Хабаровска» - «Арарат» тоже вылетел. А вот «Динамо», хотя и было аутсайдером, четко воспользовалось игрой в большинстве против фаворита.

Команда Точилина заслужила победу против «Зенита», поскольку заставила фаворита играть криво, косо и много ошибаться в защите. Лидер РФПЛ старался, вдесятером отбегали против соседей два часа, даже счет сумели сравнять, хотя горели 0:2. Но все-таки вынужденные перестановки сказались, «Зенит» пропустил с пенальти в овертайме от Кулишева, который напрашивается зимой в РФПЛ. Ох, злой сегодня будет Манчини – еще «Бней-Иегуду» не простил второму составу!

Прогноз: а почему бы «Динамо» не пройти и «СКА-Хабаровск» после «Зенита»? Хорошая ведь команда.

«Олимпиец» - «Шинник»

В этой паре – будущий соперник победителя колоритной двойки «Динамо» - «СКА-Хабаровск». «Уфа» Семака решила, что надо быть в тренде – вылетела по пенальти от «Олимпийца» из Нижнего Новгорода. Речь о юном клубе, основанном в 2015-м году – сначала для подготовки резерва «Волги», а после расформирования основной команды уже в качестве надежды региона.

Свою минуту славы в следующей стадии завоевали, как и «Шинник». Известный клуб с десятью сезонами в элите обыграл «Урал». Побегалов настроил команду – вынесли уральцев со счетом 3:0, а в следующей стадии повоюют против «Олимпийца», который не сильнее команды Тарханова. У «Шинника» стимул простой – забраться как можно дальше, как и у его соперника.

Прогноз: поставим на «Шинник». Ярославцы выше в таблице ФНЛ, а представитель Нижнего Новгорода – последний. Тут эффект недооценки или неожиданности не сработает.

Пары для второго четвертьфинала

«Авангард» - «Тамбов»

Здесь встретятся команды, которые обыграли состав участников последнего «сухого» матча Акинфеева на групповом этапе ЛЧ – ЦСКА и «Арсенал». И тамбовскую команду точно не волнует, что выбили тульских тезок лондонцев, а не Венгера. А вот «Авангард» обыграл тот ЦСКА, что нужно - скромный клуб из Курска, всего одиннадцатый в ФНЛ, выбил одного из традиционных фаворитов Кубка России.

По делу, ведь после матча Ганчаренко странно рассуждал о приоритетах. То есть смешанный состав «армейцев» не может обыграть «Авангард»? Серьезно? Раз так, то у «Тамбова» и его соперника – отличный шанс увидеть свою команду в четвертьфинале. Понятно, что этот матч будет интересен только болельщикам двух клубов, зато должны собрать аншлаг – Курс и Тамбов не избалованы футболом с большими ставками.

Прогноз: силы равны, но пусть будет «Авангард». Удачные выступления «Тамбова» в ФНЛ не значат, что соперник их испугается – в июле, например, победила команда из Курска.

«Ростов» - «Амкар»

Крутая пара – две боевитые команды в предыдущей стадии не стали позорить Кучука и Гаджиева. «Ростов» забил два мяча «Волгарю», а пермяки зажгли «Факел» - судя по стартовому составу, Гаджиев с уважением отнесся к Кубку России, что здорово. Видят ведь тренеры, что турнирная сетка позволяет претендовать на полуфинал как минимум.

«Ростов» не откажется от путевки в ЛЕ через кубок, причем сразу в групповой раунд. Получается, и для «Амкара» после провального старта сезона сенсационная победа и трофей будут значить, что можно привезти в Пермь сильный футбол и премиальные за еврокубки? Именно так. А примеры «Авангарда» и «Тамбова» показывают – нет ничего невозможного.

Прогноз: «Ростов» пойдет дальше – не упустит Кучук возможность добраться до полуфинала для начала.

Пары для третьего четвертьфинала

«Спартак» - «Спартак-Нальчик»

Здесь могло быть дерби, если бы «Динамо» не проиграло команде третьего по счету дивизиона. Причем как проиграли – по пенальти. Но раз вылетели – говорим о «Спартаке» из Нальчика. Бывшая команда РФПЛ смогла пройти еще одну стадию. И теперь заслужила встречу с чемпионом России. Против «Динамо» на трибунах в Нальчике закрыли только это слово на трибунах из клубного названия, а вот на матч против тезки соберут аншлаг.

Ведь «Спартак» Карреры не опозорился в Краснодаре, хотя мог – неудобного соперника в непростой момент встретили. Но Квинси Промес включился, как умеет, и хотя игра москвичей не была выдающейся, «Кубань» сыграла сыро – не смогли показать привычный настрой на «Спартак», не заслужили сенсацию. Так что на стадии 1/8-й финала увидим дерби двух спартаковских клубов вместо классического московского сражения.

Прогноз: 100 % - дальше пройдет «Спартак». А вот какой? Поставим на московский – Нальчик может предложить характер, но играют неважно.

«Крылья Советов» - «Рубин»

Крепкая пара. Здесь тоже одна команда подтвердила статус фаворита – «Рубин» подбросил в гнездо «Оренбургу» гол от Сорокина, а в самом конце Лестьенн изменил статистику матча. И уже по наличию в старте Кудряшова, Сигурдссона, Оздоева и Азмуна было понятно, что «Рубин» планирует пройти дальше – центральную ось зацементировали, а дальше - дело техники.

А вот в поединке «Крыльев Советов» и «Локомотива» было намного веселее. Дважды сложивший полномочия обладатель Кубка России сравнивал счет, второй раз – на последних  секундах основного времени благодаря действиям ситуативного форварда Кверквелии. Но гол Кленкина в овертайме не отыграли – самарцы идут дальше, сыграют против Бердыева с мечтами встретить «Спартак», который в последний раз дома разбили 4:0.

Прогноз: Бердыев не упустит возможность сыграть против «Спартака», который едва не возглавил прошлым летом. 

Пары для четвертого четвертьфинала

«Томь» - «Тосно»

Интересная пара толковых команд, у Петракова и Парфенова неплохо поставленный футбол, особенно с учетом ограничений по составам, которые имеются. Пусть представители команд не самые знаменитые, зато «Томи» хватило комбинации опытных и молодых, чтобы оставить за бортом «Краснодар» - одного из изначальных фаворитов Кубка России и это части сетки.

Так что команда, не проигравшая «Спартаку», попробует пройти дальше, обыграв «Томь» - клуб без денег, зато с чувством собственного достоинства. Невзирая на скромное двенадцатое место в ФНЛ, у томичей есть шансы навязать «Тосно» борьбу, ведь понятно, что в этой четверке претендентов на четвертьфинал у каждого неплохие шансы.

Прогноз: поставим на Парфенова – будет непросто, но команда РФПЛ не подведет и пройдет дальше.

«Енисей» - «Луч-Энергия»

Представляем, что сейчас думают фанаты «Енисея» - можно не только выйти в РФПЛ, но и засветиться в полуфинале Кубка России. И там уже не важно, с кем играть – каждого попробуют обыграть, как «Ахмат». Аленичев правильно поступил, что уверенно выставил за борт соперника из элиты – надо о себе заявлять еще осенью.

А вот победа «Луча-Энергии» над аутсайдером РФПЛ «Анжи» не может вызывать шок, хотя показательно – один из аутсайдеров ФНЛ обыграл шестнадцатый клуб нового сезона в элите. То есть снова и вновь фиксируем, как представители богатого дивизиона падали замертво в борьбе со скромными, но характерными командами, вроде «Луча-Энергии» из Владивостока.

Прогноз: тут многое зависит от места проведения матча, но поставим на Аленичева – хочется увидеть его «Енисей» против «Спартака», если москвичи сами не подведут.

Кто окажется в полуфиналах и финале?

Судя по сетке турнира, в финале Кубка России сыграют «Авангард» и «Спартак-Нальчик». Или «Томь» против «Олимпийца». Чем плох такой финал? А если без сенсаций на всех фронтах, то в левой части сетки фаворитом смотрится победитель пары «Ростова» и «Амкара». Кучук и Гаджиев благодаря вылету «Зенита», ЦСКА и «Уфы» стали ближе к финалу и шансу на прямую путевку в Лигу Европы.

А вот в правой части выделяются «Спартак» и «Рубин». Конечно, им еще недо не вылететь в следующей стадии, но если будут разыгрывать путевку в полуфинал – останутся фаворитами и этого матча. Причем «Спартак» может сыграть против Аленичева. «Луч-Энергия» способна проиграть «Енисею», а лидер ФНЛ – серьезный соперник для победителя пары «Томи» и «Тосно». Так что круг фаворитов можно очертить даже после вылета «Динамо», «Ахмата», «Локомотива», «Краснодара» и «Зенита».

В полуфинале может сыграть даже «Динамо» из Санкт-Петербурга против «Ростова». Или «Шинник»/«Тамбов» против ростовчан. А напротив рискует оказаться победитель пары «Спартака» или «Рубина» против «Тосно» или «Енисея». Кто же в итоге встретится в финале? Быть может, даже Бердыев против бывшего клуба – «Ростова». Или Каррера против любого из оставшихся соперников на выбор. В любом  случае, в этом сезоне не только у «Спартака» появилась идеальная возможность выйти в финал. В Кубке России многие преграды сами отпали. Шутка ли, вышло в поход шестнадцать клубов РФПЛ, и за два дня их осталось всего шестеро!

Турнир так складывается, что у Аленичева и «Спартака», у Бердыева и «Тамбова» шансы на финал примерно одинаковые. Каждый может обыграть каждого – тем и прекрасен кубок. Пусть надо пнуть за спорную игру футболистов «Зенита», ЦСКА и «Локомотива». Надо ругать «Краснодар», московское «Динамо» и «Ахмат». Но все-таки главные герои – из низших лиг. «Авангард», «Олимпиец», «Шинник», «Тамбов» и «Динамо» из Санкт-Петербурга – из одной части сетки. «Спартак-Нальчик», «Крылья Советов», «Томь», «Луч-Энергия» и «Енисей» - из другой половины. Поздравляем поклонников и земляков этих клубов, для них Кубок стал шансом заявить о себе на всю Россию.

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Все комментарии
zenit_forever2014
вчера в 23:51
Да нет никакого второго состава, и это очень жаль. Наплевать, что судья ошибся, это не важно, важно, что нет второго состава. Хорошо, что проиграли, потому что может хоть сейчас будет понятно руководству, что как раз нужен второй состав. Очень важно понять и зимой начать некоторые перестановки, нужно отдать Новосельцева, решать с вратарями, потому что Юра в ужасной форме...Анюков, Жирков стары....нужны достойные замены....
Влад Богатырёв ответил Альберт Шестернев
вчера в 23:47
Альберт Шестернев:
Спартак в борьбе за ЛЧ )))) Может за ЛЕ?))
льберт Шестернев
Сегодня 23:46
ответ пользователю Влад Богатырёв (раскрыть)
Спартак в борьбе за ЛЧ )))) Может за ЛЕ?))
------------------------------------------------------------------
Мне не понятен твой вопрос. Что это? Ответ на мой комментарий?
Альберт Шестернев ответил Влад Богатырёв
вчера в 23:46
Влад Богатырёв:
Невероятный Кубок. Даже у «Спартака» есть шансы! --------------------------------------------------------------------------- В смысле ДАЖЕ??? Если аффтар не знает, что Спартак - действующий чемпион, то кто-нибудь - расскажите ему об этом. Тем более, что в КР шансы есть у всех. А кубок возьмёт тот, кому он нужнее - Будет Спартак претендовать на лигочемпионское место весной - отдаст кубок, не будет - возьмёт кубок. А вы тут о каких-то шансах пишите.
Спартак в борьбе за ЛЧ )))) Может за ЛЕ?))
Геннадьич
вчера в 23:44
Даже заголовок статьи-с гнильцой,с подковыркой.Да и смысл самой статьи в том ,что всяко может случиться.А то мы не знали. О чем эта статья? Да ни о чем.Можно больше не печатать этого автора???
PROMES
вчера в 23:43
Автор нашёл повод подколоть Спартак,мол не показал игры,зато любимый зенит автора показал выдающуюся игру,вылетев с позором!!
ЦСКА Самый титулованный
вчера в 23:41
Каждый может обыграть каждого – тем и прекрасен кубок.

Даже у «спартака» есть шансы! Но ими еще надо воспользоваться!
kidman4ik
вчера в 23:40
Готов поспорить автор статьи Горин.
Ну судя по заголовку это так )))
Влад Богатырёв
вчера в 23:39
Невероятный Кубок. Даже у «Спартака» есть шансы!
---------------------------------------------------------------------------
В смысле ДАЖЕ???
Если аффтар не знает, что Спартак - действующий чемпион, то кто-нибудь - расскажите ему об этом.
Тем более, что в КР шансы есть у всех.
А кубок возьмёт тот, кому он нужнее - Будет Спартак претендовать на лигочемпионское место весной - отдаст кубок, не будет - возьмёт кубок. А вы тут о каких-то шансах пишите.
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