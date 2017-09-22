Шевченко: «„Челси“ в лице Мораты нашёл великого игрока»

Бывший нападающий «Челси» Андрей Шевченко похвалил лондонский клуб за подписание Альваро Мораты прошлым летом.

«В лице Мораты они нашли великого игрока. Он очень хорошо адаптировался. Не стоит сравнивать его с Костой. Они разные. Диего хотел уйти, и „Челси“ не мог его удерживать. Ему нужна была замена, и клуб нашел нужного игрока. Мората хорошо знает Педро, ему подходит стиль Азара, так что Альваро быстро влился. А Косту следовало отпустить. Он выиграл с клубом два титула, помог „Челси“, так что ему не нужно чинить препятствия».

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