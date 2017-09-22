Жардим: «Выиграть в Лилле со счётом 4:0 - это здорово»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал победу над «Лиллем» со счетом 4:0.

«Нашей целью было завоевание трех очков. И мы провели игру серьезно. Это заслуженная победа. Теперь можно готовиться к матчу с „Порту“. Для нас следующая игра – самая важная. Этот результат был великолепным. Выиграть в Лилле со счетом 4:0 – это замечательно. Все себя хорошо проявили. Йоветич хорошо понял наш стиль игры, Геззаль очень техничен и еще будет прибавлять. Не знаю, сыграет ли с „Порту“ Лемар. У него повреждение спины. Он для нас очень важен».

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