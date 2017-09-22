Дидави: «В первом тайме было заметно, что это не лучший день „Баварии“»

Полузащитник «Вольфсбурга» Даниэль Дидави, отметившийся голом в ворота «Баварии», подвёл итоги выездного матча 6-го тура Бундеслиги против мюнхенского клуба (2:2):

«Мы рады этому заработанному очку. Немногие рассчитывали на такой исход. У тренера было немного времени, вместе мы провели всего две тренировки, но он постарался вернуть нас к жизни, и ему это удалось. Мы боролись как единая команда. В первом тайме было заметно, что у „Баварии“ сегодня не лучший день. Во втором тайме игра стала более открытой. Это был суперматч».

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