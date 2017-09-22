Клопп: «Никогда не скажу, что £ 38 млн это дёшево, но Салах – отличный футболист»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал хвалебные отзывы об игре полузащитника «красных» Мохамеда Салаха:

«Никогда не нужно воспринимать такие вещи, как должное, но я не удивлён тому, насколько быстро он адаптировался. У него была целая предсезонка, ему не пришлось обустраиваться за минуту, в отличие от Окслейд-Чемберлена, от которого люди ждут такой же игры.

Сколько мы за него заплатили? 38 млн фунтов? Я никогда не скажу, что это дешёвая цена. Но Салах – отличный футболист, тот, в котором мы были уверены. Потому и совершили этот трансфер.

В прошлом он играл за „Челси“, но тогда он был ещё совсем молод. Теперь это намного более зрелый игрок, ставший лучше во всём».

Напомним, Салах был признан лучшим игроком недели в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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