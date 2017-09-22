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Анчелотти: «В Париже мы должны показать другую игру»

сегодня, 04:14
БаварияБавария2 : 2ВольфсбургВольфсбургМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти, комментируя ничейный результат в матче 6-го тура Бундеслиги против «Вольфсбурга» (2:2), отметил, что мюнхенцам нужно будет показать другой футбол в предстоящем поединке Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен»:

«Мы играли не так, как хотели. Мы были медленны, никакой интенсивности, недостаточно компактны. Мы не контролировали игру так, как обычно. Поэтому матч закончился так, как закончился. Свен [Ульрайх] допустил ошибку, но итоговый результат таков из-за недостаточно хорошей игры всей команды. В Париже мы должны показать другую игру».

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Все комментарии
Остапчук 67
сегодня в 04:40
Как-то неубедительно сказал.
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