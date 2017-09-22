Шмидт: «Ничья с „Баварией“, игра команды – во всём этом заслуга моего предшественника»

Главный тренер «Вольфсбурга» Мартин Шмидт после ничейной игры с «Баварией» (2:2) в матче 6-го тура Бундеслиги отдал должное предыдущему наставнику «волков» Андрису Йонкеру:

«Если, проигрывая в гостях у „Баварии“ 0:2, удалось сравнять счёт и добыть одно очко, то можно быть довольным. Нам повезло, что Роббен не сделал счёт 3:0, тогда всё могло развернуться иначе. Но без удачи в футболе никуда. Заработанное очко, игра команды, её страсть и менталитет – во всём этом заслуга моего предшественника Андриса Йонкера».

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