Сетьен: «У Зидана не нашлось времени пожать мне руку, но я его понимаю»

Главный тренер «Бетиса» Кике Сетьен рассказал, что наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан не поздравил его с победой после матча 5-го тура Примеры (1:0) между этими командами. Напомним, единственный гол в этой встрече был забит на 4-й компенсированной минуте второго тайма.

«Зидан был расстроен, и у него не нашлось времени даже пожать мне руку. Конечно, в тот момент ему было не до шуток. Я это отлично понимаю.

Текущее положение „Реала“? Не стоит драматизировать ситуацию, то же самое может произойти и с „Барселоной“. К таким вещам нужно относиться спокойно.

Добытые нами три очка очень важны для укрепления командного духа и достижения наших целей».

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