Моуриньо: «Шоу не сыграет с „Саутгемптоном“. Ему нужно улучшать свою игру»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо сообщил, что не выпустит восстановившегося от травмы защитника Люка Шоу в матче 6-го тура АПЛ с «Саутгемптоном». Напомним, 22-летний англичанин в недавнем поединке Кубка Лиги с «Бёртоном» (4:1) впервые с 30 апреля появился на поле.

«Он должен работать. Вот и всё. Вы видели то же, что и я. Вы спрашиваете меня, будет ли он играть в субботу? Нет, не будет. Ему надо работать над улучшением своей игры.

Послушайте, он не играл несколько месяцев. Я не жду от него, что он выйдет в среду (Прим. – в матче с ЦСКА) и станет лучшим игроком встречи или будет носиться по полю 45 минут. Нужно время. Он достаточно долго не играл».

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