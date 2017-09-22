Зе Луишу понадобится не меньше недели на восстановление

Нападающий «Спартака» Зе Луиш повредил бедро в матче против ЦСКА, который состоялся 12 августа. 1 сентября футболист вернулся к тренировкам, но вновь получил травму. О сроках восстановления форварда сообщил главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера:

«Перед матчем с ЦСКА у него был ушиб. Зе был сделан укол, он, вроде бы, выздоровел за короткий срок, но потом травмировался опять. Думаю, что ему потребуется не меньше недели для того, чтобы вернуться в строй».

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