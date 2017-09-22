«Спартак» - «Анжи»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 11-го тура РФПЛ «Спартак» - «Анжи».
«Спартак»: Ребров, Комбаров, Боккетти, Таски, Ещенко, З. Бакаев, Попов, Пашалич, Самедов, Джано, Луис Адриано.
Запасные: Селихов, Максименко, Петкович, Джикия, Щербаков, Кутепов, Фернандо, Самсонов, Мельгарехо, Ломовицкий, Сакала, Нимели.
«Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Тетрашвили, Фибел, Самарджич, Кацаев, М. Бакаев, Данченко, Прудников, Маркелов, Яковлев.
Запасные: Шлеев, Лория, Армаш, Афонин, Брызгалов, Хубулов, Джамалутдинов, Чайковский, Паном, Дибиргаджиев.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
Главный арбитр матча - Виталий Мешков.
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