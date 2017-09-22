Врач «Локомотива»: «Не исключено, что Чорлука вернется к работе в общей группе до зимы»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука уже вернулся на базу «железнодорожников» и готов завершить процесс реабилитации. О состоянии игрока рассказал клубный врач Сергей Хайкин:

«Ведран Чорлука продолжает восстановление после перенесенной в апреле операции строго в соответствии с планом реабилитации. Последние два месяца прошли в режиме двухразовых тренировок, одна из которых проходила на специальной антигравитационной беговой дорожке. Буквально вчера футболист приступил к индивидуальной работе на футбольном поле и не исключено, что сможет начать работу в общей группе до наступления зимнего перерыва».

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